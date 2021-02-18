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Амбициозный пиратский экшен от Ubisoft может постигнуть судьба Cyberpunk 2077

18 февраля 2021, 16:09

Skull & Bones, как и Beyond Good & Evil 2, одна из игр французского издательства, которые после громких анонсов не подают признаков жизни

Skull and Bones
Cтала известна судьба Skull & Bones 2077​​​​​​ / Ubisoft-

На Е3 2017 года компания Ubisoft анонсировала Skull and Bones – амбициозный пиратский экшен для консолей и ПК. И вот уже прошло 4 года, а релиза пока на горизонте не видно. Почему так случилось, из рассказа инсайдер с Реддита.

Он поделился, что близок к разработке этой игры, и в курсе, что за четыре года Skull and Bones несколько раз переделывали. Команда Ubisoft Singapore уже показывала своё видение игры, но оно не устроило издательство.

Проблемную игру передали на работу ванкуверское подразделение Ubisoft Montreal. Всё это делалось очень быстро: по соглашению с правительством Сингапура французское издательство обязуется выпустить Skull and Bones к определенному сроку – вероятнее всего, к 2022 году. Если верить этому, то получается, что Ubisoft Montreal предстоит довести пиратский экшен до играбельного состояния всего за год.

Сама Ubisoft, естественно, не подтверждает эту информацию. Равно как не комментирует слухи, согласно которым создание ремейка The Sands of Time изначально было отдано команде, состоящей фактически из любителей. Ранее издатель перенес релиз ремейка Принца Персии во второй раз, но теперь без чёткой даты. Когда-нибудь игра да выйдет на PlayStation 4, Xbox One и ПК (в Epic Games Store, Ubisoft Store, Uplay).

Skull and Bones - трейлер

В настоящий момент Ubisoft бросила все силы на новый Far Cry, выход которого ожидаться 30-го апреля для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Google Stadia.

В Far Cry 6 авторы отказались от немого салаги, и в шестой части главным героем станет полноценный прописанный персонаж. Исследовать Монтану в прошлой части было интересно, а проблем с симуляцией открытого мира у Ubisoft не было и подавно.

Ubisoft Far Cry
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