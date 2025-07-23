Мотря из "Поймать Кайдаша" заговорила о новых отношениях: "Сейчас рядом"

Кратко:
- Антонина Хижняк впервые за долгое время рассказала об особенном человеке в ее жизни
- Он стал частью ее семьи, так как знаком с сыном звезды и имеет с ним налаженную связь
Украинская актриса театра, кино и дубляжа Антонина Хижняк была замужем за Андреем Якушевым с 2016 по 2019 год. В этом браке появился единственный сын артистки - Максим (2017). После развода у Хижняк был роман с актером и коллегой Александром Боднаром (2020-2023).
Недавно, в беседе с Машей Ефросининой, актриса сделала признание - в ее жизни появился особенный человек. Впрочем, Антонина, похоже, пока не уверена в серьезности нового романа.
"Сейчас рядом со мной есть близкий человек, который мне помогает. И в частности с Максимом. Поэтому не могу сказать, что я в активном поиске. Но если предложат на "Холостячку", я подумаю", - поделилась Хижняк.
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О персоне: Антонина Хижняк
Антонина Хижняк - украинская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна ролью Мотри Кайдаш в сериале "Поймать Кайдаша" (2020). Официальный украинский голос шведской актрисы Алисии Викандер.
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