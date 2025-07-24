Klavdia Petrivna без грима: как в повседневной жизни выглядит 19-летняя певица

Соломия Опрышко отказалась от своего флера загадочности ради фанатов.

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Klavdia Petrivna фото - как Соломия Опрышко выглядит в реальной жизни / instagram.com/klavdia_petrivna

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Что артистка думает о своем участии в Евровидении

Украинская певица Klavdia Petrivna (Соломия Опрышко) провела закрытую встречу с поклонниками, на которую явилась без привычного грима и аксессуаров, скрывающих ее внешность. Кадрами с мероприятия она поделилась в своем блоге в Instagram.

На встрече, где она исполняла свои треки и общалась с фанатами, Клавдия Петровна была с распущенными волосами, в очках с темной оправой, платье-рубашке, белых высоких носках и кроксах. Едва ли не впервые почитатели творчества артистки смогли рассмотреть, как выглядит Опрышко в повседневной жизни.

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Музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин в своем блоге также поделился фрагментом встречи: певица рассказала, что думает о своем участии в Евровидении. "У меня такой мечты никогда не было, но я зарекаться не хочу, потому что, возможно, я передумаю, но пока я этим не горю. На самом деле мне бы не хотелось участвовать в каких-то конкурсах, я с детства не люблю конкурсы, потому что я там проигрывала. Время покажет, но пока в планах нет", - поделилась Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna фото - как Соломия Опрышко выглядит в реальной жизни / instagram.com/klavdia_petrivna

Klavdia Petrivna фото - как Соломия Опрышко выглядит в реальной жизни / instagram.com/klavdia_petrivna

Klavdia Petrivna фото - как Соломия Опрышко выглядит в реальной жизни / instagram.com/klavdia_petrivna

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О персоне: Klavdia Petrivna Klavdia Petrivna - украинская певица и автор песен, настоящее имя — Соломия Опрышко. Приобрела большую популярность в социальной сети TikTok. Её треки набирают миллионы прослушиваний на YouTube и стриминговых сервисах, сообщает Википедия. Певица долгое время оставалась таинственной незнакомкой, а потом все же раскрыла свою личность.

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