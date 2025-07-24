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Кто останется под прицелом контроля: Свириденко раскрыла новые правила от Кабмина

Руслан Иваненко
24 июля 2025, 01:53обновлено 24 июля, 02:30
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Правительство ограничивает проверки для предприятий с низким риском и защищает честный бизнес от чрезмерного вмешательства.
Свириденко
Премьер анонсирует запуск цифровой системы контроля для повышения эффективности государственных решений и прозрачности / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Кого не будут проверять и почему это важно именно сейчас
  • Как бизнес привлекают к оборонной промышленности
  • Кто будет контролировать новые дела против предпринимателей

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство приняло ряд решений в поддержку отечественного бизнеса и оборонной промышленности. Об этом она сообщила в видеообращении в Telegram.

"Государство не будет мешать тем, кто работает честно. Сегодня утвердили план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса", - отметила Свириденко.

видео дня

Согласно принятому плану, с 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки предприятий с низким уровнем риска. В то же время, как уточняется, контроль останется в высокорисковых отраслях - в частности, в обращении подакцизной продукции.

Цифровая трансформация регулирования

В течение месяца Государственная регуляторная служба и профильные министерства должны наработать предложения по дерегуляции и сокращению лишней разрешительной документации. Кроме того, до 21 октября силовые ведомства должны согласовать между собой механизм выявления санкционных активов и направить их на нужды обороны.

"В планах - запуск цифровой системы контроля и ежеквартальный пересмотр эффективности решений", - отметила премьер.

Также правительство инициирует изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Предполагается, что новые производства против предпринимателей смогут открывать исключительно Генеральный прокурор или руководители на уровне областей.

"Наш приоритет - справедливость, а не терпеть избирательность", - подчеркнула она.

Фокус - на оборонную промышленность

Отдельная часть правительственных решений касается развития оборонного сектора. Как сообщила Свириденко, в рамках инициативы Brave1 утвержден запуск нового грантового конкурса для масштабирования производства взрывчатых веществ в Украине.

"Все - от оборудования до химических компонентов - должно изготавливаться в Украине. Системно и в нужных объемах", - подчеркнула она.

По ее словам, государство поддерживает те компании, которые непосредственно влияют на ход войны. Через платформу Brave1 уже профинансировано более 560 проектов в сфере defense tech на более чем 2,2 миллиарда гривен.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Свириденко добавила, что конкурс будет включать техническую экспертизу от силовых структур, контрольные испытания и прозрачную конкурсную процедуру. Детали, включая финансовые показатели, в ближайшее время будут обнародованы командой Минцифры.

Новые назначения в правительстве - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 июля Верховная Рада Украины назначила нового министра обороны. Им стал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержали 267 народных депутатов во время голосования в парламенте.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых решений. В частности, Герман Сметанин был назначен главой "Укроборонпрома", а именно Министерство обороны отныне будет отвечать за управление стратегическими отраслями промышленности.

Напомним, 15 июля Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра. О своем решении он сообщил в Telegram.

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О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

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