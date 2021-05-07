Ubisoft раскрыла планы по развитию вселенной The Division

Анонсированы две игры по The Division / Ubisoft

Компания-издатель Ubisoft сообщила, что занимается созданием дополнительного контента для многопользовательского боевика Tom Clancy’s The Division 2 и над книгой, события которой развернутся после сиквела.

Также были анонсированы две игры по The Division: мобильный тайтл и условно-бесплатный Heartland – его планируют выпустить до конца 2022 года на ПК, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S и облачных платформах.

Разработкой Heartland занимается студия Red Storm, которая наиболее известна по Ghost Recon: Future Soldier. Разработчики обещают полностью самостоятельный продукт, который не требует знания предыдущих частей. Местом действия также станет нечто новое, а игра "покажет другой взгляд на вселенную". Желающие уже могут подать заявку на участие в ранних этапах тестирования.

Кроме всего прочего, студия заявила, что продолжает работу над фильмом по франшизе режиссёра Роусона Маршалла Тёрбера, главные роли в которой исполнят Джейк Джилленхол ("Горбатая гора", "Стрингер", "Исходный код") и Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Оно 2"). Сюжет картины будет основан на событиях первой части The Division, при этом релиз должен состояться на Netflix. Когда выйдет киноадаптация игры – неизвестно.

Вселенная The Division

В настоящий момент Ubisoft бросила все силы на новый Far Cry, выход которого ожидаться до конца этого года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Google Stadia.

В Far Cry 6 авторы отказались от немого салаги, и в шестой части главным героем станет полноценный прописанный персонаж. Исследовать Монтану в прошлой части было интересно, а проблем с симуляцией открытого мира у Ubisoft не было и подавно.