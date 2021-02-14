Ubisoft передумала: поддержка Tom Clancy’s The Division 2 продлена

Кадр из Tom Clancy’s The Division 2 / Ubisoft

Студия Massive Entertainment объявила, что поддержка многопользовательского боевика Tom Clancy’s The Division 2 в 2021 году продолжится. Ранее фанаты игры решили, что декабрьское обновление стало для нее последним.

Игроки решили, что The Division 2 перестанет получать контентные обновления из-за того, что студия разработчик занялась производством игры по "Звездным войнам". При этом сами авторы не отрицают, что они и правда намеревались прекратить поддержку игры.

Изначально планировалось, что 12-е обновление станет последним из крупных, однако волнение среди фанатов мотивировало разработчиков продлить поддержку игры. Уже сейчас Massive Entertainment работает над очередным обновлением, которое должно выйти позже в этом году. Точную дату выхода назовут позднее. Кроме того, разработчики планируют устранить текущие проблемы игры, включая вылеты, а также исправить отсутствие объёмного тумана и SSR-отражений на PlayStation 5.

В настоящий момент в The Division 2 проходит внутриигровое событие, приуроченное к 25-й годовщине популярной серии хоррор-экшенов Resident Evil от Capcom. В ходе мероприятия спецагенты смогут разблокировать или купить до 21 нового предмета одежды, которые помогут воссоздать узнаваемые образы из Resident Evil. Кроме того, будут доступны предметы экипировки Resident Evil, окраски оружия, нашивки, трофеи для рюкзака.

Все агенты, зашедшие в игру, пока длится событие, смогут начать собирать коллекцию, получив 3 элемента экипировки Леона Кеннеди. Ивент завершится уже скоро – 15 февраля.

Для всех желающих ознакомиться с The Division 2 доступны следующие предложения:

The Division 2 x Resident Evil кроссовер - трейлер