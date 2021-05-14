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Не забудьте безплатно забрати копію Horizon Zero Dawn для PS4 & PS5

14 травня 2021, 17:12

Підписка PS Plus не потрібна, але активувати необхідно до 15 травня (10:00 за Києвом).

Арт Ігри Horizon Zero Dawn
Арт гри Horizon Zero Dawn / Guerrilla Games

Компанія Sony поспішила нагадати всім власникам актуальних консолей PlayStation, що сьогодні останній день, коли можна забрати повне видання Horizon Zero Dawn абсолютно безплатно.

Забрати гру можна в спеціальному розділі в магазині PS Store – як тільки ви завантажте гру, вона залишиться вашою назавжди. Раніше компанія також безплатно роздала Ratchet & Clank (2016) і ще дев'ять ігор, серед яких Subnautica і The Witness.

Однак, на цьому акція не закінчиться. Так, починаючи з 18 травня у PS Store можна безплатно забрати:

  • Набір PlayStation Plus Pack в Rocket League;
  • Набір Play At Home Pack в Brawlhalla;
  • 1100 очок руйнування для Destruction Allstars;
  • 10 наборів the Show Pack для MLB the Show 21;
  • Набір Play At Home Pack для NBA 2K21;
  • Набір Play At Home Pack для Rogue Company;
  • Набір Twice the courage Pack для World of Tanks;
  • Набір Legends для World of Warships;
  • Стартовий набір для Warframe.

20 травня в рамках програми Play at Home ("Грайте вдома") також почнеться акція в Call of Duty: Warzone, в якій можна буде отримати жетони, що подвоюють досвід. На жаль для багатьох, повноцінних ігор не подарують – лише приємні бонуси для мережевих проєктів. Роздача контенту у всіх 10 іграх закінчиться 7 червня о 09:59 за київським часом.

Нагадаємо, що дія гри Horizon Zero Dawn розгортається в сетингу постпостапокаліпсису: цивілізація загинула через невідомий катаклізм, через сотні років люди повернулися до племінного суспільства. По руїнах мегаполісів бродять звіроподібні роботи, що мають власну екосистему.

Технічно гра вийшла настільки красивою, що движок студії позичив Хідео Кодзіма для створення Death Stranding. Продажі Zero Dawn тим часом перевищили 10 мільйонів копій, а в серпні минулого року гра дісталася до ПК. На цю мить студія Guerrilla Games активно працює над сиквелом Horizon, вихід якого очікується до кінця 2021.

Паралельно в магазині PlayStation проходить новий розпродаж зі знижками до 90%. Протягом пари тижнів тут можна вигідно купити MGS V, обидві Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, колекцію ремастерів Yakuza і багато іншого.

Sony Horizon Zero Dawn PlayStation 4 Playstation 5
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