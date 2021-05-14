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Не забудьте бесплатно забрать копию Horizon Zero Dawn для PS4 или PS5

14 мая 2021, 17:12

Подписка PS Plus не требуется, но активировать надо до 15 мая (10:00 по Киеву).

Арт игры Horizon Zero Dawn
Арт игры Horizon Zero Dawn / Guerrilla Games

Компания Sony поспешила напомнить всем владельцам актуальных консолей PlayStation, что сегодня последний день, когда можно забрать полное издание Horizon Zero Dawn совершенно бесплатно.

Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store – как только вы загрузите игру, она останется вашей навсегда. Ранее компания также бесплатно раздала Ratchet & Clank (2016) и ещё девять игр, в числе которых Subnautica и The Witness.

Однако на этом акция не закончится. Так, начиная с 18 мая в PS Store можно бесплатно забрать:

  • Набор PlayStation Plus Pack в Rocket League;
  • Набор Play At Home Pack в Brawlhalla;
  • 1100 очков разрушения для Destruction Allstars;
  • 10 наборов The Show Pack для MLB The Show 21;
  • Набор Play At Home Pack для NBA 2K21;
  • Набор Play At Home Pack для Rogue Company;
  • Набор Twice the Courage Pack для World of Tanks;
  • Набор Legends для World of Warships;
  • Стартовый набор для Warframe.

20 мая в рамках программы Play at Home ("Играйте дома") также начнётся акция в Call of Duty: Warzone, в которой можно будет получить жетоны, удваивающие опыт. К сожалению для многих, полноценных игр не подарят – лишь приятные бонусы для сетевых проектов. Раздача контента во всех 10 играх закончится 7 июня в 09:59 по киевскому времени.

Напомним, что действие игры Horizon Zero Dawn разворачивается в сеттинге пост-постапокалипсиса: цивилизация погибла из-за неизвестного катаклизма, спустя сотни лет люди вернулись к племенному обществу. По руинам мегаполисов бродят звероподобные роботы, имеющие собственную экосистему.

Технически игра вышла настолько красивой, что движок студии одолжил Хидэо Кодзима для создания Death Stranding. Продажи Zero Dawn тем временем превысили 10 миллионов копий, а в августе прошлого года игра добралась до ПК. В настоящий момент студия Guerrilla Games активно работает над сиквелом Horizon, выход которого ожидается до конца 2021.

Параллельно в магазине PlayStation проходит новая распродажа со скидками до 90%. В течение пары недель здесь можно выгодно купить MGS V, обе Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, коллекцию ремастеров Yakuza и многое другое.

Sony Horizon Zero Dawn PlayStation 4 PlayStation 5
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