Некстген-версія українського шутера Metro: Exodus вийшла завчасно

Кадр з Metro Exodus / 4A Games

Користувачі помітили, що поліпшена версія українського шутера Metro: Exodus на два дні раніше офіційної прем'єри вийшла на консолях Xbox Series. Розмір оновлення – 66.96 ГБ.

Видавець гри Deep Silver вже розслідує те, що трапилося, але скасовувати реліз не планує. "Гравці Xbox, насолоджуйтеся раннім доступом", – написав видавець на своїй сторінці у Твіттері. На PS5 оновлення стане доступно 18 червня, як і було заплановано.

Розширена версія гри, нагадаємо, пропонує багато візуальних поліпшень, наприклад, глобальне освітлення через трасування променів. Крім того, розробникам зі студії 4A Games вдалося домогтися досить стабільних 60 кадрах в секунду. Падіння трапляються, але вони або не особливо помітні, або не сильно заважають.

Некстген-версію Metro Exodus отримають всі власники оригіналу на PS4 і Xbox One. На PC гру оновили ще 6 травня.

Digital Foundry оцінили некстген-версію Metro: Exodus

Що ж стосується нової частини Метро, то про саму гру поки що відомо не так багато. Очікується, що вона вийде на PS5, XBOX Series X/S і ПК, а головний герой Артем вперше заговорить. Раніше повідомлялося, що творець книжкового всесвіту "Метро "Дмитро Глуховський вже приступив до написання сценарію для нової частини, а сама гра, як і раніше, буде орієнтована на сюжетну кампанію.

Компанія 4A Games була заснована у 2006 му році і з того часу випустила три гри серії – Metro 2033, Metro: Last Light і Metro Exodus – у світі постапокаліпсису на основі романів письменника Дмитра Глуховського.