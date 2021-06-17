Некстген-версия украинского шутера Metro: Exodus по ошибке вышла раньше времени

Кадр из Metro Exodus / 4A Games

Пользователи заметили, что улучшенная версия украинского шутера Metro: Exodus на два дня раньше официальной премьеры вышла на консолях Xbox Series. Размер обновления – 66.96 ГБ.

Издатель игры Deep Silver уже расследует случившееся, но отменять релиз не планирует. "Игроки Xbox, наслаждайтесь ранним доступом", – написал издатель на своей странице в Твиттере. На PS5 обновление станет доступно 18 июня, как и было запланировано.

Расширенная версия игры, напомним, предлагает многие визуальные улучшения, например, глобальное освещение через трассировку лучей. Кроме того, разработчикам из студии 4A Games удалось добиться довольно стабильных 60 кадрах в секунду. Падения случаются, но они либо не особо заметны, либо не сильно мешают.

Некстген-версию "Исхода" получат все владельцы оригинала на PS4 и Xbox One. На PC игру обновили ещё 6 мая.

Digital Foundry оценили некстген-версию Metro: Exodus

Что же касается новой части Метро, то про саму игру пока что известно не так много. Ожидается, что она выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК, а главный герой Артем впервые заговорит. Ранее сообщалось, что создатель книжной вселенной "Метро" Дмитрий Глуховский уже приступил к написанию сценария для новой части, а сама игра, как и прежде, будет ориентирована на одиночную кампанию.

Компания 4A Games была основана в 2006-м году и с тех пор создала три игры серии – Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus – в мире постапокалипсиса на основе романов писателя Дмитрия Глуховского.