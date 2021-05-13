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Нова фігурка Цірі з "Відьмака 3" з'явилася в магазині розробників гри

13 травня 2021, 17:27

Статуетку Цірі-самурая вже можна замовити за 215 євро. При перекладі на наші гроші вам доведеться заплатити 7199 грн.

The Witcher 3
Кадр з The Witcher 3: Wild Hunt / CDPR

Розробники з CD Projekt Red відкрили передзамовлення на 36-сантиметрову фігурку Цірі з Кіцуне. Її вартість складе 215 євро (близько 7199 грн) а продаватися вона буде у фірмовому магазині мерчендайза від поляків.

В оригінальній версії фігурки, Цірі і кіцуне стояли на руїнах, тримаючи в одній руці меч, а в іншій – голову демона Єкай. В іншому, фігурки ідентичні. Очікується, що перші покупці отримають її в грудні 2021 року.

  • Творці The Witcher 3 презентувала альтернативну версію Цири
    Творці The Witcher 3 презентувала альтернативну версію Цири CDPR
  • Творці The Witcher 3 презентувала альтернативну версію Цири
    Творці The Witcher 3 презентувала альтернативну версію Цири CDPR
  • Творці The Witcher 3 презентувала альтернативну версію Цири
    Творці The Witcher 3 презентувала альтернативну версію Цири CDPR
  • Творці The Witcher 3 презентувала альтернативну версію Цири
    Творці The Witcher 3 презентувала альтернативну версію Цири CDPR

До речі, компанія не вперше переносить героїв гри в стилістику Азії. Раніше вони збирали передзамовлення на Геральта-роніна, представленого публіці у 2019 році. А на випадок, якщо у вас є зайві 40 тис. грн і ви великий фанат Відьмака, японська компанія Prime 1 Studio зготувала розкішну 90-сантиметрову фігурку Геральта, який одягнений в "культовий" обладунок з Каер Морхена.

Фігурки будуть зроблені обмеженим тиражем. На сайті виробника можна оформити попереднє замовлення – відправка покупцям намічена на 2022 рік. Тепер фанати сподіваються отримати аналогічні фігурки Трисс, Цірі і Йенніфер. Щоправда, їх в планах компанії поки не значиться.

The Witcher 3: Wild Hunt вийшла в лютому 2015 року на PC, PlayStation 4, Xbox One. Вона не тільки закінчила історію пригод Білого вовка, але і стала однією з найзнаковіших ігор в історії, зібравши понад 800 нагород в різних церемоніях нагромадження. На цю мить ведеться робота над поліпшеною версією гри для нових консолей. Орієнтовно вона буде доступна в другій половині цього року, як і некст-ген версія Cyberpunk 2077.

Трейлер The Witcher 3: Wild Hunt

Що ж стосується повноцінної нової гри по "Відьмаку", то її вихід очікується тільки в кінці 2025-го. На думку аналітиків, якщо онлайн-складова Кіберпанку 2077 виявиться успішною, то CD Projekt Red також займеться створенням повноцінної багатокористувацької гри у всесвіті "Відьмака". Її представлять на рубежі 2026/2027 років.

The Witcher 3: Wild Hunt
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