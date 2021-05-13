Новая фигурка Цири из "Ведьмака 3" появилась в магазине авторов игры

Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CDPR

Разработчики из CD Projekt Red открыли предзаказ на 36-сантиметровой фигурки Цири с Кицунэ. Её стоимость составит 215 евро (около 7199 грн) а продаваться она будет в фирменном магазине мерчендайза от поляков.

В оригинальной версии фигурки, Цири и кицунэ стояли на руинах, держа в одной руке меч, а в другой – голову демона Ёкай. В остальном фигурки идентичны. Ожидается, что первые покупатели получат ее в декабре 2021 года.

К слову, компания не в первый раз переносит героев игры в стилистику Азии. Ранее они собирали предзаказ на Геральта-ронина, представленного публике в 2019 году. А на случай, если у вас есть лишние 40 тыс. грн и вы большой фанат Ведьмака, японская компания Prime 1 Studio сготовила роскошную 90-сантиметровую фигурку Геральта, который одет в "культовый" доспех из Каэр Морхена.

Фигурки будут произведены ограниченным тиражом. На сайте производителя можно оформить предзаказ – отправка покупателям намечена на 2022 год. Теперь фанаты надеются получить аналогичные фигурки Трисс, Цири и Йеннифер. Правда, их в планах компании пока не значится.

The Witcher 3: Wild Hunt вышла в феврале 2015 года на PC, PlayStation 4, Xbox One. Она не только закончила историю похождений Белого Волка, но и стала одной из самых знаковых игр в истории, собрав более 800 наград в различных церемониях награжения. В настоящий момент ведется работа над улучшенной версией игры для новых консолей. Ориентировочно она будет доступна во второй половине этого года, как и некст-ген версия Cyberpunk 2077.

Трейлер The Witcher 3: Wild Hunt

Что же касается полноценной новой игры по "Ведьмаку", то ее выход ожидается только в конце 2025-го. По мнению аналитиков, если онлайн-составляющая Киберпанка 2077 окажется успешной, то CD Projekt Red также займется созданием полноценной многопользовательской игры во вселенной "Ведьмака". Ее представят на рубеже 2026/2027 годов.