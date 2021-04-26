Нова гра від творців Fallout і TES вийде раніше, ніж передбачалося

Кадр з Fallout 4 / Bethesda

Більш як троє років тому компанія Bethesda анонсувала sci-fi рольову гру Starfield. Розробники поки не поспішають ділитися подробицями і на даному етапі не називають навіть приблизну дату виходу.

Проте, за словами інсайдера 'Rand Al Thor', який спеціалізується на новинах зі стану Microsoft, гра вже майже готова і Bethesda постарається випустити її до різдвяних свят 2021.

Але це ще не все – посилаючись на надійні джерела інсайдер запевнив, що Starfield буде 100% ексклюзивом Xbox, а також буде включена в підписку Xbox Game Pass, тобто передплатники сервісу Microsoft зможуть безплатно зіграти в рольову гру в день її релізу.

До речі, це вже не перший Інсайдер, за інформацією якого нова гра від творців Fallout і The Elder Scrolls вийде в цьому році. У березні журналіст VentureBeat і добре зарекомендував себе інсайдер Джефф Грабб висловив упевненість в тому, що презентація Starfield пройде на E3 2021 або аналогічній виставці, а реліз відбудеться вже в листопаді. Грабб нагадав, що подібну тактику Bethesda використовувала з Fallout 4 – гра побачила світ через кілька місяців після офіційної демонстрації.

А тим часом про саму практично нічого невідомо. Це перша нова інтелектуальна власність компанії за останні 25 років і її дебют в жанрі космічної наукової фантастики. Відомо, що вона створюється для систем наступного покоління і буде одночасно схожа і не схожа на звичні всім RPG від Bethesda. Глава Bethesda Тодд Говард раніше підкреслив, що Starfield представить новий підхід до наукової фантастики.

Трейлер Starfield

Нагадаємо, що місяцем раніше десятки хітів компанії Bethesda поповнили бібліотеку Xbox Game Pass – від класичних Doom до сучасних Wolfenstein, Dishonored, Prey і першої The Evil Within.

Xbox Game Pass – це свого роду ігровий аналог Netflix з купою можливостей для геймерів: він працює за щомісячною підпискою і надає доступ до великої бібліотеки найрізноманітніших ігор. За 15 доларів на місяць користувач отримує доступ до сотень ігор Xbox, серед яких кожен третій – проєкти ААА-рівня.