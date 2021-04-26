Новая игра от авторов Fallout и TES выйдет раньше, чем предполагалось

Кадр из Fallout 4 / Bethesda

Более трех лет назад компания Bethesda анонсировала sci-fi ролевую игру Starfield. Разработчики пока не спешат делиться подробностями и на данном этапе не называют даже приблизительную дату выхода.

Впрочем, по словам инсайдера 'Rand Al Thor', который специализируется на новостях из стана Microsoft, игра уже почти готова и Bethesda постарается выпустить её к рождественским праздникам 2021.

Но это ещё не всё – ссылаясь на надежные источники инсайдер заверил, что Starfield будет 100% эксклюзивом Xbox, а также будет включена в подписку Xbox Game Pass, то есть подписчики сервиса Microsoft смогут бесплатно сыграть в ролевую игру в день ее релиза.

К слову, это уже не первый инсайдер, по информации которого новая игра от создателей Fallout и The Elder Scrolls выйдет в этом году. В марте журналист VentureBeat и хорошо зарекомендовавший себя инсайдер Джефф Грабб выразил уверенность в том, что презентация Starfield пройдёт на E3 2021 или аналогичной выставке, а релиз состоится уже в ноябре. Грабб напомнил, что подобную тактику Bethesda использовала с Fallout 4 – игра увидела свет через несколько месяцев после официальной демонстрации.

О самой игре, к слову, практически ничего неизвестно. Это первая новая интеллектуальная собственность компании за последние 25 лет и её дебют в жанре космической научной фантастики. Известно, что она создаётся для систем следующего поколения и будет одновременно похожа и не похожа на привычные всем RPG от Bethesda. Глава Bethesda Тодд Говард ранее подчеркнул, что Starfield представит новый подход к научной фантастике.

Трейлер Starfield

Напомним, что месяцем ранее десятки хитов компании Bethesda пополнили библиотеку Xbox Game Pass – от классических Doom до современных Wolfenstein, Dishonored, Prey и первой The Evil Within.

Xbox Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр. За 15 долларов в месяц пользователь получает доступ к сотням игр Xbox, среди которых каждый третий – проекты ААА-уровня.