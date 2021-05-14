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Новинки Lenovo: миша з бездротовою зарядкою і повербанк для ноутбуків

14 травня 2021, 16:19

Миша може працювати в парі з трьома пристроями, а перемикання між ними відбувається за допомогою однієї кнопки.

Lenovo
Lenovo анонсувала серію аксесуарів Go / Ars Technica

Компанія Lenovo анонсувала нову лінійку аксесуарів під брендом Go. Поки показали мишку з бездротовою зарядкою і потужний повербанк, але в майбутньому в лінійку увійдуть клавіатури, навушники та інші аудіопродукти.

Одна з новинок – бездротова миша Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse, яка може працювати в парі з трьома пристроями, а перемикання між ними відбувається за допомогою однієї кнопки. На думку компанії, аксесуар допоможе користувачеві зробити роботу комфортнішою за будь-яких умов.

На додаток до порту USB-C, гаджет підтримує бездротову зарядку Qi. Місткість встановленого акумулятора становить 380 мА*год, чого вистачить на два-три місяці, а зарядити її можна, поклавши на бездротову панель Qi. У характеристиках моделі вказані три режими регулювання чутливості на льоту: 2400, 1600 і 800 DPI. Габарити мишки такі: 100×62×34 мм. В іншому, це звичайна компактна мишка в сірому кольорі.

Lenovo
Lenovo

Ще одна новинка в лінійці Go – зовнішній акумулятор для ноутбука Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank місткістю 20 000 маг. Гаджет оснащений двома USB-C (один з вбудованим кабелем) на 65 Вт, які підійдуть для зарядки ноутбуків, а також одним USB-A на 18 Вт. У Lenovo стверджують, що навіть якщо сам повербанк заряджається, користувач все одно може під'єднати до нього два пристрої.

Обидві новинки почнуть продаватися в червні. Мишка обійдеться в 60 доларів (1699 грн), а за повербанк попросять 90 доларів (2499 грн).

Lenovo

Раніше цього року бренд Anker випустив зовнішній акумулятор з магнітним кріпленням для лінійки смартфонів iPhone 12. Гаджет називається Anker PowerCore Magnetic 5k Wireless Power Bank і його можна примігнітити до спинки останніх айфонів і використовувати в якості портативного бездротового зарядного пристрою.

За пристрій просять 40 доларів (~1199 грн). З чуток, подібний аксесуар готує і компанія Apple – він нібито видаватиме 15 Вт, але коли з'явиться у продажу, невідомо.

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