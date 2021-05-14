Новинки Lenovo: мышь с беспроводной зарядкой и пауэбанк для ноутбуков

Lenovo анонсировала серию аксессуаров Go / Ars Technica

Компания Lenovo анонсировала новую линейку аксессуаров под брендом Go. Пока показали мышку с беспроводной зарядкой и мощный пауэрбанк, но в будущем в линейку войдут клавиатуры, наушники и другие аудиопродукты.

Одна из новинок – беспроводная мышь Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse, которая может работать в паре с тремя устройствами, а переключение между ними происходит с помощью одной кнопки. По мнению компании, аксессуар поможет пользователю сделать работу комфортнее при любых условиях.

В дополнение к порту USB-C, гаджет поддерживает беспроводную зарядку Qi. Емкость установленного аккумулятора составляет 380 мА*ч, чего хватит на два-три месяца, а зарядить её можно, положив на беспроводную панель Qi. В характеристиках модели указаны три режима регулировки чувствительности на лету: 2400, 1600 и 800 DPI. Габариты мышки такие: 100×62×34 мм. В остальном, это обычная компактная мышка в сером цвете.

Ещё одна новинка в линейке Go – внешний аккумулятор для ноутбука Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank ёмкостью 20 000 мАч. Гаджет оснащён двумя USB-C (один со встроенным кабелем) на 65 Вт, которые подойдут для зарядки ноутбуков, а также одним USB-A на 18 Вт. В Lenovo утверждают, что даже если сам павербанк заряжается, пользователь всё равно может подключить к нему два устройства.

Обе новинки начнут продаваться в июне. Мышка обойдется в 60 долларов (1699 грн), а за пауэрбанк попросят 90 долларов (2499 грн).

Ранее в этом году бренд Anker выпустил внешний аккумулятор с магнитным креплением для линейки смартфонов iPhone 12. Гаджет называется Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank и его можно примагнитить к спинке последних Айфонов и использовать в качестве портативного беспроводного зарядного устройства.

За устройство просят 40 долларов (~1199 грн). По слухам, подобный аксессуар готовит и компания Apple – он якобы будет выдавать 15 Вт, но когда появится в продаже, неизвестно.