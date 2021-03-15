Анонсирован постапокалиптический экшен в духе S.T.A.L.K.E.R. / Steam

Сегодня в наше поле зрения попала стильная игра FIRST – постапокалиптический экшен в духе серий S.T.A.L.K.E.R. и Fallout, разрабатываемый небольшой студией Survgames. Игра выйдет на ПК, но сроки релиза пока что неизвестны.

В игре вам предстоит путешествовать по пустошам и сражаться с различными монстрами. Всю игру главного героя будет сопровождать верный пес, у которого будет собственный инвентарь.

Действие игры происходит в мире после глобального апокалипсиса. Героям предстоит столкнуться с опасными существами, появившимися вместе со смертью в естественной среде. Согласно описанию в Steam, во время своего приключения в FIRST игрок путешествует по опасному, подробному, открытому миру, полному опасностей. Сюжет также отличается уникальной атмосферой ужаса и одиночества, а ставка в игре еще больше увеличивает давление во время леденящих кровь противостояний.

Параллельно другие разработчики из The Farm 51 дорабатывают свой "Сталкер" – научно-фантастического хоррор с элементами выживания Chernobylite. Сейчас игра находится в режиме раннем доступе Steam, из которого должна выйти во втором квартале этого года.

Трейлер FIRST

К слову, когда сам S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу, пока неизвестно. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.

Несколькими неделями ранее PR-менеджер студии Захар Бочаров поделился новыми подробностями горячо ожидаемого украинского шутера. В частности, речь зашла о модах, багах на релизе и разрекламированной функции A-Life.