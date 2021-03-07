GSC Game World продолжает подогревать интерес к S.T.A.L.K.E.R. 2

Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC

Проводив 2020 год первым геймплейным трейлером горячо ожидаемого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2, украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к своему новому детищу.

На днях PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров стал гостем подкаста "Не занесли". Представитель студии дал несколько обширных ответов на некоторые вопросы ведущих. В частности, речь зашла о модах, багах на релизе и разрекламированной функции A-Life.

Захар называет приоритетной поддержку модов, и разработчики постараются внедрить ее уже в релизную версию игры. Моддерское комьюнити очень важно для разработчиков: "создатели модификаций – это хардкорное ядро фанатов, мы очень хотим их порадовать". Возможность поддержки модов на Xbox также изучается.

Помимо этого, PR-менеджер заявил, что система симуляции жизни A-Life стала "более дотошной и более детальной". В основе по-прежнему взаимодействие систем: фракции, монстры, NPC, взаимодействуют друг с другом, даже пока игрок этого не видит. Бочаров привел в пример схватку между дикими кабанами, последствия которой может увидеть игрок – например, собрать с них какой-то лут, свойственный мертвым кабанам и уйти оттуда. Он отметил, что игроки часто будут видеть последствия, а не само событие.

Что же касается общей производительности, то разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 планируют выпустить версию игры, которая по стабильности будет превосходить "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо". Пожалуй, ни для кого не будет откровением, что, несмотря на всю свою культовость, по списку багов Сталкера 2008 года вполне можно написать энциклопедию, толщиной не уступающую иным научным трудам.

К слову, когда сам S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу, пока неизвестно. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.

Месяцем ранее студия GSC Game World предложила всем поклонникам оценить новую будоражащую музыкальную композицию из игры, получившую название "Zone Dreams".