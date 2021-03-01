Превращаем Fallout 4 в Silent Hill с помощью мода "Шепчущие Холмы"

Вышел мод Whispering Hills / Fallout 4

На днях состоялся долгожданный релиз первого эпизода глобальной модификации Whispering Hills, привносящей в игру Fallout 4 новую сюжетную линию, вдохновлённую культовой серией хоррор-игр Silent Hill.

В первом эпизоде игроков ждёт начальная школа Мидвича, расположенная в затуманенном городке, в котором фанаты Silent Hill повстречают многих знакомых монстров.

По сути, модификация Whispering Hills превращает четвертую часть Fallout в меланхолический саспенс с классическими нотками Silent Hill. Теперь вы будете постоянно окутаны густым туманом, будете слышать странные звуки и станете попадать в параллельный мир с классическими монстрами – от гулей и медсестер до собак и пирамидоголовых.

Скачать модификацию можно с сайта NexusMods. Кроме ПК Whispering Hills можно также скачать на консолях Xbox внутри самой Fallout 4 в разделе модов. Когда состоится релиз остальных эпизодов, пока неизвестно, однако работа над модификацией идёт уже больше двух лет.

Читайте такжеВ разработке находятся сразу две новые игры из серии Silent Hill – СМИ

Месяцем ранее мы рассказывали о новой фанатской модификацией для Resident Evil 2, которая представляет собой автономный приквел к оригинальной игре,

События модификации расскажут историю полицейского Марвина Брана из Раккун-Сити в 1998 году, жители которого превратились в зомби под воздействием биологического оружия, созданного компанией Umbrella. Брана сопровождает офицер Рита Филлипс, в моде появляются и другие персонажи, которые фигурировали в играх серии.

Скачать модификацию можно по этой ссылке.