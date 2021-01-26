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Максимально чёткий Ведьмак 3 – автор графического мода для игры показал красоты Новиграда

26 января 2021, 15:02

Новую версию мода создатель собирается представить до конца февраля.

Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt
Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt Red

Для супер-успешного ролевого проекта Ведьмак 3: Дикая Охота за авторством студии CD Projekt Red так и не вышли официальные инструменты создания модификаций и заданий – фанаты пользуются самодельными.

На днях известный польский модостроитель HalkHogan показал, как может преобразиться крупнейший город Редании благодаря новым HD-текстурам.

The Witcher 3 HD Reworked – это популярная графическая модификация для Ведьмак 3: Дикая Охота, которая значительно улучшает визуальную составляющую игры. Она повышает качество текстур, делает визуальные эффекты более зрелищными, увеличивает детализацию различных объектов и так далее. Что уж говорить, если даже разработчики из CD Projekt RED похвалили фанатский проект за высокий уровень исполнения.

Новую версию мода, на этот раз с подзаголовком Project NextGen, создатель собирается представить до конца февраля и обещает нечто экстраординарное. В частности, одной из главных особенностей модификации станет то, что обновленные текстуры не изменят требований к видеопамяти, то есть даже при запуске на максимальных настройках игра не будет потреблять дополнительные ресурсы.

Что касается графических улучшений для другой игры CDPR – Cyberpunk 2077, то браться за них модостроитель пока что не планирует.

Топовый мод для графики Ведьмака 3

Ранее мы рассказывали о глобальном моде для культовой ролевой игры Gothic II, релиз которого состоится в этом году. Модификация добавит около 40 часов игрового процесса и сложного сюжета с непредсказуемыми поворотами. В ней будет больше 150 квестов с вариативным прохождением и около 200 случайных событий. Персонажи будут иметь достоверные предыстории и личные цели, а также профессиональную озвучку.

Модификация будет доступна в Steam бесплатно, но для игры потребуется Gothic 2: Gold Edition.

CD Projekt RED The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 4 Gothic 2
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