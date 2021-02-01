Вышел мод-приквел для Resident Evil 2 – фанатам серии обязательно к ознакомлению

Вышел мод-приквел для Resident Evil 2 / Capcom

Раз уж разработчики зачастую не обращают внимания на предысторию тех или иных игр, особенно старых, за дело берутся самые преданные поклонники.

На днях одна из лучших игр во вселенной "Обители Зла" Resident Evil 2 обзавелась новой фанатской модификацией, которая представляет собой автономный приквел к оригинальной игре,

События Marvin's Mod расскажут историю полицейского Марвина Брана из Раккун-Сити в 1998 году, жители которого превратились в зомби под воздействием биологического оружия, созданного компанией Umbrella. Брана сопровождает офицер Рита Филлипс, в моде появляются и другие персонажи, которые фигурировали в играх серии.

Герои будут сражаться с разными монстрами: от обычных зомби до собак и лизунов. По сюжету им удастся эвакуировать полицейский отдел в безопасное место. Что примечательно, для запуска мода сама игра не нужна, хотя в нём и используется многое из Resident Evil 2.

Скачать модификацию можно по этой ссылке.

Мод для Resident Evil 2

Напомним, что ремейк Resident Evil 2 вышел 25 января 2019 года на PC, Xbox One и PS4. Проект получил восторженные отзывы от критиков и сообщества: по данным сайта-агрегатора рецензий Metacritic, средний балл игры составляет 90 баллов из 100 возможных.

По мнению большинства обзорщиков, ремейк Resident Evil 2 – это фантастическое визуальное исполнение, отличные игровые механики со ставкой на выживание в кромешном ужасе и увлекательное расширение истории давней классики вдобавок к интересным и сложным дополнительным режимам вроде "Четвёртого выжившего".

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

В настоящий момент в стенах Capcom проходит разработка ремейка четвертой части Resident Evil 4. Ранее стало известно, что разработка игры перешла из рук молодой команды M-Two (Resident Evil 3: Remake) в руки Capcom Division 1 (основные части Resident Evil и Devil May Cry) – причиной этому стали творческие разногласия касаемо разработки ремейка Resident Evil 4.

В частности, после негативных отзывов об их игре, разработчики ремейка третьей части хотели сделать ремейк четвертой точной копией оригинала, тогда как руководство Capcom настаивало на дополнительных геймплейных и сюжетных дополнениях в игре.

В связи с этим разработка игры будет частично перезапущена, что, возможно, приведет к переносу с 2022 на 2023 год. К слову, это уже не первый раз, когда разработку Resident Evil 4 перезапускают – изначальная версия игры переросла в первую часть Devil May Cry.