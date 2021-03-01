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Авторы Chernobylite рассказали о прогрессе разработки своего Сталкера

1 марта 2021, 12:25

Сейчас Chernobylite находится в раннем доступе, из которого должна выйти во втором квартале этого года.

Студия The Farm 51 рассказала о прогрессе разработки Chernobylite / Steam

Разработчики из студии The Farm 51 выпустили очередное крупное обновление для своего научно-фантастического хоррора с элементами выживания Chernobylite.

Студия уже проработала основную сюжетную линию, но продолжает доделывать анимации, озвучку и вносить визуальные улучшения. Хоррор можно приобрести за 249 грн. По словам представителей The Farm 51, после релиза стоимость игры вырастет.

Главными нововведениями патча стали:

  • Полностью переделаны более 30 километров путей. Вдобавок были созданы различные варианты путей, которые активно вздобрены различными мельчайшими деталями;
  • Многие объекты в игре подверглись переработке благодаря 3D-сканированию. Разработчики специально отправились в Чернобыль, чтобы все было максимально похоже на реальный мир;
  • Также разработчики решили немного порадовать любителей автомобильной техники. В частности, они принялись за оптимизацию УАЗиков. Кроме улучшения качества самой модели, которые в основном коснулись крыши, модель потребовалось полностью разобрать и переделать всю внутренности, добавив множество мелких деталей;
  • Кроме этого, студия Farm 51 напомнила, что разработка консольной версии игры также идёт полным ходом. Разработчики показали макет геймпада PlayStation 4, который подскажет консольным игрокам, какие кнопки для чего предназначены;
  • Наконец, разработчики внесли улучшения и исправили некоторые ошибки игры.

Трейлер Chernobylite

Сейчас Chernobylite находится в раннем доступе, из которого должна выйти во втором квартале этого года. К релизу игру полностью переведут на русский и украинский языки.

Для тех, кто впервые слышит о такой игре, Chernobylite – это научно-фантастическая игра на выживание в жанре "ужасы", в которой сочетаются свободное исследование мрачного мира, сложные бои, уникальный крафтинг и нелинейный сюжет. Игрокам предстоит выжить и раскрыть запутанные тайны Чернобыля в воссозданной с помощью 3D-сканирования реальной Зоне отчуждения.

К слову, когда сам S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу, пока неизвестно. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass. Месяцем ранее студия предложила всем поклонникам оценить новую будоражащую музыкальную композицию из игры, получившую название "Zone Dreams".

Chernobylite
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