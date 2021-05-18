Нове покоління звуку: Apple анонсувала оновлення сервісу Music

Apple представила найбільше оновлення Music / Apple.com

Наступного місяця сервіс Apple Music отримає два великих нововведення, про які компанія розповіла сьогодні: це підтримка "просторового аудіо" зі стандартом Dolby Atmos, а також losless-аудіо.

Що ще цікавіше, все це буде доступно без будь-яких надбавок і окремих підписок до основного тарифу. Apple запевнила, що вже з моменту виходу оновлення в червні в каталозі сервісу буде більше ніж 75 мільйонів треків у високій якості.

У користувачів буде можливість вибрати якість звуку для різних типів підключення. Якість Lossless Audio в Apple Music доступна у двох варіантах: 16 біт на 44.1 кГц і 24 біт на 48 кГц. Вибирати радять відштовхуючись від швидкості мережі вашого оператора. Щоб вичавити ще більшу якість, в Налаштуваннях з'явиться дозвіл Hi-Resolution Lossless: до 24 біт при 192 кГц. У цьому випадку буде потрібно зовнішнє обладнання, включаючи цифро-аналоговий перетворювач з USB (DAC).

Функція "просторового аудіо", доступна до цього моменту тільки для деяких сервісів з кіно і серіалами, запрацює в Apple Music за замовчуванням. Підтримують її навушники з чіпами Apple H1 і W1 (AirPods, AirPods Pro і AirPods Max), а також актуальна лінійка Beats. Об'ємний звук також буде доступний на вбудованих динаміках останніх iPhone, iPad і Mac.

Каталог музики у високій роздільній здатності постійно будуть збільшувати, але якими темпами – замовчується. У компанії також пообіцяли створювати кураторські плейлисти і альбоми з треками в новому форматі – їх будуть позначати спеціальним бейджем.

Всі нові функції з'являться в Apple Music на початку червня з оновленням через App Store. Для їх роботи буде потрібно iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 і tvOS 14.6.