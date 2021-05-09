Новий графік виходу Android 11 для смартфонів Nokia: хто і коли оновиться

Згідно з новою дорожньою картою, терміни поширення оновлення для більшості телефонів були помітно пересунуті. Деякі апарати вже отримали апдейт.
HMD Global оновила графік виходу одинадцятої версії зеленого робота на телефони Nokia. Спочатку компанія випустила графік ще в жовтні минулого року, але, судячи з усього, не вклалася у встановлені терміни.
Згідно з новою дорожньою картою, терміни поширення оновлення для більшості телефонів були помітно пересунуті, наприклад, Nokia 7.2 отримає Android 11 лише в третьому кварталі 2021 року, хоча раніше говорилося про другий квартал.
Згідно з оновленим графіком, у другому кварталі поточного року Android 11 повинні отримати смартфони Nokia 3.4, 5.3, 1.3, 5.4, 1.4, 1 Plus і 2.4. У третьому кварталі операційна система прийде для моделей Nokia 6.2, 7.2 і 9 PureView. Частина смартфонів Nokia вже встигли отримати апдейт.
Графік виходу Android 11 для смартфонів Nokia
Відзначимо, що компанія зіткнулася з масштабною критикою за затримки переходу на нові версії Android, особливо з урахуванням того, що смартфони Nokia беруть участь в програмі Android One (апаратна специфікація, розроблена Google для ринків, що розвиваються).
А поки HMD Global продовжує поширення Android 11, в серпні-вересні цього року очікується вихід дванадцятої версії зеленого робота. Серед головних фішок – перехід від фірмової концепції дизайну Material до Material NEXT,"розумний" автоповорот екрану і повноцінний ігровий режим. Першими нові фішки майбутнього оновлення зможуть випробувати власники пристроїв Google починаючи з Pixel 3.