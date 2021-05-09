Новий графік виходу Android 11 для смартфонів Nokia: хто і коли оновиться

Графік оновлення Nokia до Android 11 / УНІАН

HMD Global оновила графік виходу одинадцятої версії зеленого робота на телефони Nokia. Спочатку компанія випустила графік ще в жовтні минулого року, але, судячи з усього, не вклалася у встановлені терміни.

Згідно з новою дорожньою картою, терміни поширення оновлення для більшості телефонів були помітно пересунуті, наприклад, Nokia 7.2 отримає Android 11 лише в третьому кварталі 2021 року, хоча раніше говорилося про другий квартал.

Згідно з оновленим графіком, у другому кварталі поточного року Android 11 повинні отримати смартфони Nokia 3.4, 5.3, 1.3, 5.4, 1.4, 1 Plus і 2.4. У третьому кварталі операційна система прийде для моделей Nokia 6.2, 7.2 і 9 PureView. Частина смартфонів Nokia вже встигли отримати апдейт.

Графік виходу Android 11 для смартфонів Nokia

Відзначимо, що компанія зіткнулася з масштабною критикою за затримки переходу на нові версії Android, особливо з урахуванням того, що смартфони Nokia беруть участь в програмі Android One (апаратна специфікація, розроблена Google для ринків, що розвиваються).

А поки HMD Global продовжує поширення Android 11, в серпні-вересні цього року очікується вихід дванадцятої версії зеленого робота. Серед головних фішок – перехід від фірмової концепції дизайну Material до Material NEXT,"розумний" автоповорот екрану і повноцінний ігровий режим. Першими нові фішки майбутнього оновлення зможуть випробувати власники пристроїв Google починаючи з Pixel 3.