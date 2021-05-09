Новый график выхода Android 11 для смартфонов Nokia: кто и когда обновится

График обновления Nokia до Android 11 / Униан

HMD Global обновила график выхода одиннадцатой версии зеленого робота на телефоны Nokia. Изначально компания выпустила график ещё в октябре прошлого года, но, судя по всему, не уложилась в установленные сроки.

Согласно новой дорожной карте, сроки распространения обновления для большинства телефонов были заметно передвинуты, например, Nokia 7.2 получит Android 11 лишь в третьем квартале 2021 года, хотя ранее говорилось о втором квартале.

Согласно обновлённому графику, во втором квартале текущего года Android 11 должны получить смартфоны Nokia 3.4, 5.3, 1.3, 5.4, 1.4, 1 Plus и 2.4. В третьем квартале операционная система придет для моделей Nokia 6.2, 7.2 и 9 PureView. Часть смартфонов Nokia уже успели получить апдейт.

График выхода Android 11 для смартфонов Nokia

Отметим, что компания столкнулась с масштабной критикой за задержки перехода на новые версии Android, особенно с учётом того, что смартфоны Nokia участвуют в программе Android One (аппаратная спецификация, разработанная Google для развивающихся рынков).

А пока HMD Global продолжает распространение Android 11, в августе-сентябре этого года ожидается выход двенадцатой версии зеленого робота. Среди главных фишек – переход от фирменной концепции дизайна Material к Material NEXT, "умный" автоповорот экрана и полноценный игровой режим. Первыми новые фишки будущего обновления смогут опробовать владельцы устройств Google начиная с Pixel 3.