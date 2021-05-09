Новый график выхода Android 11 для смартфонов Nokia: кто и когда обновится

Согласно новой дорожной карте, сроки распространения обновления для большинства телефонов были заметно передвинуты. Некоторые аппараты уже получили апдейт.
HMD Global обновила график выхода одиннадцатой версии зеленого робота на телефоны Nokia. Изначально компания выпустила график ещё в октябре прошлого года, но, судя по всему, не уложилась в установленные сроки.
Согласно новой дорожной карте, сроки распространения обновления для большинства телефонов были заметно передвинуты, например, Nokia 7.2 получит Android 11 лишь в третьем квартале 2021 года, хотя ранее говорилось о втором квартале.
Согласно обновлённому графику, во втором квартале текущего года Android 11 должны получить смартфоны Nokia 3.4, 5.3, 1.3, 5.4, 1.4, 1 Plus и 2.4. В третьем квартале операционная система придет для моделей Nokia 6.2, 7.2 и 9 PureView. Часть смартфонов Nokia уже успели получить апдейт.
График выхода Android 11 для смартфонов Nokia
Отметим, что компания столкнулась с масштабной критикой за задержки перехода на новые версии Android, особенно с учётом того, что смартфоны Nokia участвуют в программе Android One (аппаратная спецификация, разработанная Google для развивающихся рынков).
А пока HMD Global продолжает распространение Android 11, в августе-сентябре этого года ожидается выход двенадцатой версии зеленого робота. Среди главных фишек – переход от фирменной концепции дизайна Material к Material NEXT, "умный" автоповорот экрана и полноценный игровой режим. Первыми новые фишки будущего обновления смогут опробовать владельцы устройств Google начиная с Pixel 3.