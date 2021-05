Новий ролик Ratchet & Clank: Крізь світи присвятили зброї і переміщенню

Ratchet & Clank: Rift Apart - новий трейлер / Sony

Видавець Sony Interactive Entertainment і розробник Insomniac Games представили новий геймплейний трейлер свого майбутнього ексклюзиву – Ratchet & Clank: Rift Apart. Гра вийде 11 Червня тільки на PlayStation 5.

Це перший з трьох коротких роликів за участю робота Зуркона-молодшого, в яких творці продемонструють різні аспекти гри. Упор в цьому трейлері зробили на зброю в грі – від автомата, що стріляє маленькими чорними дірами до "негатронного колайдера".

Ratchet & Clank Rift Apart – нова частина знаменитої серії пригодницьких екшенів про Ретчетта і Кланка, що продовжує історію Into the Nexus 2013 року. У новій грі Герої зіткнуться з новими небезпеками – наприклад, з розривами між світами, через які можна вільно переміщатися по різних планет. Також гравців чекає зустріч з абсолютно новою героїнею – Рівет (Rivet), мешканка одного з альтернативних вимірів, яке належить відвідати Ретчету і Кланку в боротьбі з Нефаріусом.

Розробники з Insomniac Games називає гру новою "міжгалактичною пригодою". Сюжетна лінія не пов'язана з подіями попередніх частин, що робить даний проєкт ідеальним для знайомства з серією. Однак, фанати франшизи безсумнівно знайдуть зв'язок з попередніми іграми. Ну і виглядає все це, звичайно, дивовижно – радимо дивитися в 4K.

Трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

Реліз видовищного бойовика від творців Spider-Man відбудеться 11 червня тільки на PlayStation 5. Вартість стандартного видання Ratchet & Clank: Rift Apart в PlayStation Store становить 2299 грн, а видання Deluxe – 2599 грн.