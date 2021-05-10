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Оновлено рейтинг найпотужніших та найвигідніших Android-флагманів

10 травня 2021, 12:23

Примітно, що за підсумками квітня в ТОП-10 увійшли тільки смартфони, побудовані на базі процесора Snapdragon 888.

Black Shark 4 Pro
Black Shark 4 Pro - найпотужніший Android-смартфон / Xiaomi

Команда розробників популярного бенчмарка AnTuTu оновила рейтинг найпотужніших та середньобюджетних Android-смартфонів станом на квітень 2021 року.

На цей раз оцінка продуктивності пристроїв виконувалася новою 9-ю версією бенчмарка з урахуванням технології Vulkan і нових сценаріїв тестування центрального процесора, оперативної пам'яті і відеопідсистеми,

Перше місце в Топ-10 найпотужніших смартфонів дісталося ігровому флагману Black Shark 4 Pro із середнім балом 860 467 – пристрій очолює рейтинг другий місяць поспіль, частково завдяки накопичувачу. Друге місце чарту зайняв OPPO Find X3 Pro, який набрав 831 801 бал. Замикає трійку лідерів ігровий смартфон ZTE Nubia Red Magic 6 Pro, з показником 828 649 балів.

Ймовірно, значний результат апарат набрав внаслідок фірмової системи активного охолодження, що дозволяє смартфону підтримувати більш високу частоту роботи графічного процесора. До того ж пристрій обладнаний екраном з частотою оновлення 165 Гц, що позитивно позначається на оцінці UX.

З четвертого по десяте місце в рейтингу розташувалися:

  • OnePlus 9 Pro;
  • Black Shark 4 Pro;
  • vivo X60 Pro+;
  • iQOO 7;
  • OnePlus 9;
  • Xiaomi Mi11 Ultra;
  • Xiaomi Mi11.
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Рейтинг найпотужніших Android-смартфонів квітня / AnTuTu

Разом з тим фахівці представили топ найвигідніших смартфонів з точки зору співвідношення ціни і продуктивності. У даній категорії беззаперечним лідером вже який місяць є Redmi 10x 5G з 455 838 балами – смартфон з чіпом MediaTek Dimensity 820 зберігає лідерство ще з листопада.

Друге місце зайняв iQOO Z3 на базі чіпа Snapdragon 768G(8/256 ГБ), який поступився лідеру понад 8000 "папуг". Третє місце зайняв HUAWEI nova 8 Pro, побудований на базі мобільної платформи Kirin 985 і отримавши 8/128 ГБ пам'яті.

За трійкою лідерів слід ряд пристроїв від Huawei на чіпах Kirin 985 і Kirin 820:

  • Honor 30;
  • Nova 8;
  • Nova 7;
  • Honor X10;
  • Nova 7 SE;
  • Redmi Note 9 Pro 5G;
  • OPPO Reno 5 5G.
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Рейтинг найвигідніших Android-смартфонів квітня / AnTuTu

Раніше Google почала поширювати серед Android-користувачів оновлений магазин Google Play, в якому з'явилася нова функція "Оптимізація установки додатків", що збільшує швидкість завантаження і роботи додатків.

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