Ubisoft оголосила список ігор, які вийдуть на ринок у 2021-2022 роках

Головне зі звіту Ubisoft / Far Cry 6

Компанія-видавець Ubisoft поділилася фінансовим звітом за 2020 фінансовий рік. Французам вдалося досягти рекордних результатів, а майже всі ключові показники продемонстрували велике зростання.

Наприклад, щорічний виторг від Assassin's Creed виріс на 50% і поставив абсолютний рекорд для серії. Значне зростання також показали Watch Dogs, For Honor, Just Dance, The Crew, Brawlhalla та інші франшизи. А ось кількість гравців на ПК і консолях зросла на 20%, склавши 141 млн унікальних користувачів.

Також компанія оголосила список ігор, які будуть випущені до 31 березня наступного року. Релізи поточного фінансового року стануть "найрізноманітнішими в історії компанії". Додатково заявляється, що анонсований у 2017 році піратський екшен Skull and Bones вийде між квітнем 2022-го і березнем 2023 року.

Ігри від Ubisoft, які вийдуть у 2021-2022 роках

Far Cry 6

Rainbow Six Quarantine

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

The Division Heartland

Riders Republic

Roller Champions

і ще кілька неанонсованих проєктів невеликого масштабу.

Над Beyond Good & Evil 2 також все ще працюють – довгоочікуваний сиквел був анонсований ще на E3 2017, але з того часу ми так і не бачили цілісного ігрового процесу, хоча розробники і показували окремі особливості. Минулого року стало відомо, що головний керівник серій Beyond Good & Evil і Rayman, Мішель Ансель, покинув Ubisoft. Причому ветеран індустрії закінчив не тільки з Ubisoft, але і з ігровою індустрією в цілому.

Паралельно в надрах "Юбісофт" ведеться робота над двома великими проєктами за відомим кінофраншизами – "Аватаром" і "Зоряним війнам". Безпосередньо розробкою обох займається студія Massive Entertainment, відома гравцям з дилогії The Division.

Нагадаємо, на початку травня Ubisoft оголосила, що працює над додатковим контентом для The Division 2, фільмом за подіями першої частини The Division, а також книгою, події якої розгорнуться після сиквела.

Також були анонсовані дві гри По The Division: мобільний тайтл і умовно-безкоштовний Heartland – його планують випустити до кінця 2022 року на ПК, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S і хмарних платформах.