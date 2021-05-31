Оцінками всупереч – Biomutant стала лідером свіжого чарту Steam

Лідером свіжого чарту Steam стала Biomutant / Valve

Публіка здебільшого виконує поради професійної преси: якщо якась новинка отримує купу низьких оцінок, геймери вважають за краще обходити її стороною – і навпаки.

Але, зрозуміло, таке відбувається не завжди, і свіжий чарт магазину Steam демонструє цей парадокс найкраще. Гра Biomutant, яка вийшла 25 травня, зайняла два перші рядки рейтингу, причому попередні продажі гри виявилися навіть вище

Топ-10 ігор в Steam за тиждень (з 24 по 30 травня)

Biomutant (попередні замовлення) Biomutant (новинка) Sea of Thieves Mass Effect Legendary Edition Days Gone Valve Index VR Kit Grand Theft Auto V ARK: Survival Evolved The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition Rust

Оформлені попередні замовлення виділені як окрема позиція і займають перше місце, а покупки, здійснені після релізу – друге. При цьому довгоочікувану постапокаліптичну RPG розкритикували як представники преси, так і рядові гравці. Деякі з недоліків, включаючи темп діалогів, рівень складності гри і дивну поведінку звуку, обіцяють виправити з найближчим патчем.

На третьому місці рейтингу опинився піратський онлайн-екшен Sea of Thieves – все завдяки розпродажу ігор з відкритим світом. Збірник Mass Effect Legendary Edition закріпився на четвертій сходинці, а лідер минулого тижня Days Gone опустився на 5 місце. Також у списку знайшлося місце Grand Theft Auto V і третьому "Відьмаку".

А вже в червні нас чекає поліпшена версія ремейка Final Fantasy VII для PS5, ексклюзивний блокбастер Ratchet & Clank: Rift Apart, некстген-версія The Elder Scrolls Online і багато чого ще.