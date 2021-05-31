Оценкам вопреки – лидером свежего чарта Steam стала Biomutant

Лидером свежего чарта Steam стала Biomutant / Valve

Публика, как правило, следует советам игрожура: если какая-то новинка получает ворох низких оценок, обыватели предпочитают обходить её стороной – и наоборот.

Но, разумеется, такое происходит не всегда, и свежий чарт магазина Steam демонстрирует этот парадокс лучше всего. Игра Biomutant, которая вышла 25 мая, заняла две первые строчки рейтинга, причем предварительные продажи игры оказались даже выше

Топ-10 игр в Steam за неделю (с 24 по 30 мая)

Biomutant (предзаказы) Biomutant (новинка) Sea of Thieves Mass Effect Legendary Edition Days Gone Valve Index VR Kit Grand Theft Auto V ARK: Survival Evolved The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition Rust

Оформленные предзаказы выделены как отдельная позиция и занимают первое место, а покупки, совершённые после релиза – второе. При этом долгожданную постапокалиптическую RPG раскритиковали как представители прессы, так и рядовые игроки. Некоторые из недочётов, включая темп диалогов, уровень сложности игры и странное поведение звука, обещают исправить с ближайшим патчем.

На третьем месте рейтинга оказался пиратский онлайн-экшен Sea of Thieves – всё благодаря распродаже игр с открытым миром. Сборник Mass Effect Legendary Edition закрепился на четвёртой строчке, а лидер прошлой недели Days Gone опустился на 5 место. Также в списке нашлось место Grand Theft Auto V и третьему "Ведьмаку".

А уже в июне нас ждёт улучшенная версия ремейка Final Fantasy VII для PS5, эксклюзивный блокбастер Ratchet & Clank: Rift Apart, некстген-версия The Elder Scrolls Online и много чего еще.