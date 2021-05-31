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Оценкам вопреки – лидером свежего чарта Steam стала Biomutant

31 мая 2021, 12:55

Следом за неоднозначным экшеном о кунг-фу еноте идут Sea of Thieves, обновлённая трилогия Mass Effect и Days Gone.

Steam
Лидером свежего чарта Steam стала Biomutant / Valve

Публика, как правило, следует советам игрожура: если какая-то новинка получает ворох низких оценок, обыватели предпочитают обходить её стороной – и наоборот.

Но, разумеется, такое происходит не всегда, и свежий чарт магазина Steam демонстрирует этот парадокс лучше всего. Игра Biomutant, которая вышла 25 мая, заняла две первые строчки рейтинга, причем предварительные продажи игры оказались даже выше

Топ-10 игр в Steam за неделю (с 24 по 30 мая)

  1. Biomutant (предзаказы)
  2. Biomutant (новинка)
  3. Sea of Thieves
  4. Mass Effect Legendary Edition
  5. Days Gone
  6. Valve Index VR Kit
  7. Grand Theft Auto V
  8. ARK: Survival Evolved
  9. The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition
  10. Rust

Оформленные предзаказы выделены как отдельная позиция и занимают первое место, а покупки, совершённые после релиза – второе. При этом долгожданную постапокалиптическую RPG раскритиковали как представители прессы, так и рядовые игроки. Некоторые из недочётов, включая темп диалогов, уровень сложности игры и странное поведение звука, обещают исправить с ближайшим патчем.

На третьем месте рейтинга оказался пиратский онлайн-экшен Sea of Thieves – всё благодаря распродаже игр с открытым миром. Сборник Mass Effect Legendary Edition закрепился на четвёртой строчке, а лидер прошлой недели Days Gone опустился на 5 место. Также в списке нашлось место Grand Theft Auto V и третьему "Ведьмаку".

А уже в июне нас ждёт улучшенная версия ремейка Final Fantasy VII для PS5, эксклюзивный блокбастер Ratchet & Clank: Rift Apart, некстген-версия The Elder Scrolls Online и много чего еще.

Steam Mass Effect Sea of Thieves Biomutant
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