Украинские игры-легенды S.T.A.L.K.E.R. и Metro получили большие скидки в Steam

Сейчас в Steam проходит распродажа "игр с открытым миром". Она заканчивается 31 мая в 20:00 по киевскому времени.
В Steam стартовала новая распродажа. В рамках новой акции Valve решила устроить "чествование бесконечных исследований", которое предполагает временное снижение цен на "многие поджанры и стили игр открытого мира".
Так, с сегодняшнего вечера и вплоть до 31 мая, 20:00 по киевскому времени, вы сможете приобрести массу увлекательных игр, включая легендарную трилогию украинских шутеров S.T.A.L.K.E.R. и Metro.
Интересные предложения в Steam:
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat — 83 (вместо 279 грн)
- S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl — 83 (вместо 279 грн)
- S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky — 50 (вместо 169 грн)
- Metro Saga Bundle — 774 (вместо 1583 грн)
- Disco Elysium - The Final Cut — 359 (вместо 479 грн)
- Death Stranding — 899 (вместо 1799 грн)
- Ведьмак 3: Дикая Охота - издание Игра года — 115 (вместо 579 грн)
- Red Dead Redemption 2 — 602 (вместо 899 грн)
- Cyberpunk 2077 — 719 (вместо 899 грн)
- No Man's Sky — 349 (вместо 699 грн)
- The Elder Scrolls Online — 239 (вместо 599 грн)
- Dying Light — 104 (вместо 349 грн)
- Monster Hunter: World — 659 (вместо 999 грн)
- Sea of Thieves — 239 (вместо 479 грн)
Параллельно в Steam, напомним, проходит и другая скидочная акция, которая наверняка придётся по нраву всем отечественным геймерам – как-никак, на сей раз подешевели игры компании 1C. Также за выгодными предложениями стоит заглянуть в Epic Games Store и PS Store.
Автор: Денис Пономаренко