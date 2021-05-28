Украинские игры-легенды S.T.A.L.K.E.R. и Metro получили большие скидки в Steam

Кадр из Metro: Exodus / 4A Games

В Steam стартовала новая распродажа. В рамках новой акции Valve решила устроить "чествование бесконечных исследований", которое предполагает временное снижение цен на "многие поджанры и стили игр открытого мира".

Так, с сегодняшнего вечера и вплоть до 31 мая, 20:00 по киевскому времени, вы сможете приобрести массу увлекательных игр, включая легендарную трилогию украинских шутеров S.T.A.L.K.E.R. и Metro.

Интересные предложения в Steam:

Параллельно в Steam, напомним, проходит и другая скидочная акция, которая наверняка придётся по нраву всем отечественным геймерам – как-никак, на сей раз подешевели игры компании 1C. Также за выгодными предложениями стоит заглянуть в Epic Games Store и PS Store.