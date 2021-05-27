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В магазине Steam началась распродажа культовых игр из детства

27 мая 2021, 14:53

Новая акция наверняка придётся по нраву всем отечественным игрокам – как-никак, на сей раз подешевели игры издателя 1C.

Steam
Распродажа игр 1С в Steam / Valve

И вновь магазин Steam решил порадовать пользователей издательской распродажей. Новая акция наверняка придётся по нраву всем отечественным геймерам – как-никак, на сей раз подешевели игры компании 1C.

В распродаже творений 1C Entertainment участвуют самые разные (преимущественно ностальгические) квесты, симуляторы, RPG, экшены и другие игры. Акция продлится до 20:00 по Киеву 2 июня.

Интересные предложения в Steam:

Параллельно в Steam, напомним, проходит и другая скидочная акция, в рамках которой можно выгодно приобрести Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Journey и не только. Также за выгодными предложениями стоит заглянуть в Epic Games Store и PS Store.

Steam
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