В магазине Steam началась распродажа культовых игр из детства

Новая акция наверняка придётся по нраву всем отечественным игрокам – как-никак, на сей раз подешевели игры издателя 1C.
И вновь магазин Steam решил порадовать пользователей издательской распродажей. Новая акция наверняка придётся по нраву всем отечественным геймерам – как-никак, на сей раз подешевели игры компании 1C.
В распродаже творений 1C Entertainment участвуют самые разные (преимущественно ностальгические) квесты, симуляторы, RPG, экшены и другие игры. Акция продлится до 20:00 по Киеву 2 июня.
Интересные предложения в Steam:
- King's Bounty: The Legend — 32 грн (вместо 129 грн)
- King's Bounty: Dark Side — 52 грн (вместо 299 грн)
- King's Bounty: Crossworlds — 57 грн (вместо 229 грн)
- King's Bounty: Ultimate Edition — 119 (вместо 479 грн)
- Смерть Шпионам — 25 грн (вместо 129 грн)
- Санитары подземелий — 15 грн (вместо 79 грн)
- Санитары подземелий 2 — 19 грн (вместо 99 грн)
- Pilot Brothers — 19 грн (вместо 99 грн)
- Pilot Brothers 2 — 19 грн (вместо 99 грн)
- Space Rangers: Quest — 33 грн (вместо 169 грн)
- Star Wolves — 15 грн (вместо 79 грн)
- "Ил-2 Штурмовик: 1946" — 70 грн (вместо 289 грн)
- "Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград" — 149 грн (вместо 999 грн)
Параллельно в Steam, напомним, проходит и другая скидочная акция, в рамках которой можно выгодно приобрести Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Journey и не только. Также за выгодными предложениями стоит заглянуть в Epic Games Store и PS Store.
Автор: Денис Пономаренко