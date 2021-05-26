Необычный экшен Biomutant поступил в продажу: что нужно знать перед покупкой

Biomutant в продаже / Experiment 101

THQ Nordic официально выпустила Biomutant – 6-летняя разработка ролевого экшена о кунг-фу еноте, который должен спасти мир с помощью необычных способностей, мутаций, биомеханических протезов и оружия, "пси-мутаций" и верного кузнечика, дошла до финишной прямой.

Сейчас игра вышла на PS4, Xbox One и PC, однако владельцы PS5 и Xbox Series могут поиграть в нее по обратной совместимости – правда, на PS5 разрешение пришлось ограничить на 1080р, тогда как на Series X боевик удалось запустить в 4К (хотя версия для One X работает в 1080р).

Амбициозная игра от новоиспеченной студии Experiment 101, в состав которой вошли люди, работавшие над Mad Max и Just Cause, должна была выйти еще в 2018 году, через год после своего анонса. Разработка в итоге заметно затянулась, но по словам команды, никто сильно не торопился. Работа протекала в стандартном ритме, амбиции расширялись, ну и самое главное – разработчикам удалось избежать кранчей. Что, наверное, самое поразительное – над игрой в большом открытом мире работала команда из всего 20 человек.

О чем игра?

Игроков ждет "кунг-фу сказка" о добре и зле, а также о роли простых существ в существовании мира. Biomutant расскажет историю зверька, который обладает незаурядным интеллектом и довольно ловко управляется с мечом и пистолетом. При создании персонажа игроки смогут взять за основу представителя одного из 6 племён, обладающих уникальным внешним видом и характеристиками.

В самом начале перед игроками ставят выбор: быть "хорошим" или "плохим". В мире идет война между племенами и нам нужно выбрать одну из сторон. Одни хотят победить четырех Мироедов, чудовищ, уничтожающих мировое древо, другие хотят позволить монстрам выполнить задуманное.

Мир игры огромен и даёт полную свободу действий, а решения игроков могут как погубить его, так и спасти. Главному герою игры предстоит много сражаться, с чем поможет крафт всевозможного оружия, а также система развития персонажа, благодаря которой протагонист может освоить не только приемы кунг-фу, но и различные псионические техники.

Трейлер Biomutant

Где купить?

Что говорят журналисты?

Текущая средняя оценка игры на агрегаторе Metacritic варьируется от 62 до 69 баллов, в зависимости от платформы. Рецензенты положительно оценили визуальный стиль проекта, широкие возможности кастомизации персонажа и необычную систему создания предметов.

Среди основных минусов называют плохую оптимизацию, однообразные задания, устаревший геймдизайн, а также множество хороших, но не доведённых до ума идей, что списывается на неопытность разработчиков из студии Experiment 101.

Тем не менее, это не помешало Biomutant стать самой популярной игрой от издательства THQ Nordic в плане пикового "онлайна" в Steam. Так, на момент публикации данной заметки в Steam в Biomutant одновременно играли аж 54 637 пользователей. Для сравнения, предыдущий рекордсмен THQ Nordic в данной, с позволенья сказать, дисциплине, проект ELEX, довольствовался в пике лишь 23 тысячами игроков.

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Примечательно в этой истории то, что первые отзывы игроков (только 36% из них являются положительными), которые ещё толком даже не успели опробовать новинку, практически повторяют рецензии профессиональных обозревателей: пусть и красивый, но всё же "мёртвый" мир, рутина, неубедительная боевая система и в целом нарастание скуки по мере прохождения.

А уже в июне нас ждёт улучшенная версия ремейка Final Fantasy VII для PS5, эксклюзивный блокбастер Ratchet & Clank: Rift Apart, некстген-версия The Elder Scrolls Online и много чего еще.