В свежем трейлере Final Fantasy VII Remake показаны улучшения для PS5

Владельцы версии для PS4 смогут бесплатно обновится до PS5, однако сюжетное дополнение придётся докупать.
Вслед за февральским анонсом ремейка Final Fantasy VII Remake для PlayStation 5, компания Square Enix представила расширенный трейлер дополненной версии, в котором показаны все существенные отличия версии Final Fantasy VII Remake Intergrade для PlayStation 5 от оригинала.
Как мы уже знаем, специально для переиздания на консоли PlayStation 5 авторы игры добавляют совершенно новый эпизод с Юффи (на PS4 его не будет) в качестве главного героя. Но помимо этого для игры готовят целый ряд визуальных улучшений и новых возможностей.
В частности, новая версия получит усовершенствованную под новые стандарты графику, включая повышенное разрешение, улучшенное освещение, текстуры, эффекты тумана, и всё это с увеличенное частотой кадров до 60 FPS. Но на выбор будет два режима производительности. А контроллер DualSense с интеграцией тактильной обратной связи позволит глубже прочувствовать напряжённые схватки.
Final Fantasy VII Remake Intergrade выходит 10 июня, и предварительные заказы уже принимаются в магазине PlayStation. Стандартное издание обойдётся в 2199 грн, а за версию Digital Deluxe с дополнительным эпизодом Yuffie придётся отдать 2599 грн. Владельцы версии для PS4 смогут бесплатно обновится, однако сюжетное дополнение придётся докупать.
Final Fantasy VII Remake - трейлер PS5-версии
Первая часть саги ремейка Final Fantasy VII вышла в апреле 2020-го только на PS4, где показала рекордные продажи для эксклюзива – спустя пару месяцев, правда, их побила The Last of Us: Part II. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:
- Final Fantasy VII Remake - бесплатно (для владельцев PS Plus);
- Final Fantasy VII Remake - 1999 грн;
- Final Fantasy VII Remake. Цифровое Deluxe-издание - 2399 грн.
Когда ждать второй части Final Fantasy VII Remake, к сожалению, пока неизвестно. В настоящий момент игра находится в "активной стадии разработки", поэтому вряд ли впереди ещё лет пять ожиданий. Скорее, года два-три.