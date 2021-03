В свежем трейлере Final Fantasy VII Remake показаны улучшения для PS5

Вышел расширенный трейлер Final Fantasy VII Remake Intergrade / PS5

Вслед за февральским анонсом ремейка Final Fantasy VII Remake для PlayStation 5, компания Square Enix представила расширенный трейлер дополненной версии, в котором показаны все существенные отличия версии Final Fantasy VII Remake Intergrade для PlayStation 5 от оригинала.

Как мы уже знаем, специально для переиздания на консоли PlayStation 5 авторы игры добавляют совершенно новый эпизод с Юффи (на PS4 его не будет) в качестве главного героя. Но помимо этого для игры готовят целый ряд визуальных улучшений и новых возможностей.

В частности, новая версия получит усовершенствованную под новые стандарты графику, включая повышенное разрешение, улучшенное освещение, текстуры, эффекты тумана, и всё это с увеличенное частотой кадров до 60 FPS. Но на выбор будет два режима производительности. А контроллер DualSense с интеграцией тактильной обратной связи позволит глубже прочувствовать напряжённые схватки.

Final Fantasy VII Remake Intergrade выходит 10 июня, и предварительные заказы уже принимаются в магазине PlayStation. Стандартное издание обойдётся в 2199 грн, а за версию Digital Deluxe с дополнительным эпизодом Yuffie придётся отдать 2599 грн. Владельцы версии для PS4 смогут бесплатно обновится, однако сюжетное дополнение придётся докупать.

Final Fantasy VII Remake - трейлер PS5-версии

Первая часть саги ремейка Final Fantasy VII вышла в апреле 2020-го только на PS4, где показала рекордные продажи для эксклюзива – спустя пару месяцев, правда, их побила The Last of Us: Part II. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Final Fantasy VII Remake - бесплатно (для владельцев PS Plus);

Final Fantasy VII Remake - 1999 грн;

Final Fantasy VII Remake. Цифровое Deluxe-издание - 2399 грн.

Когда ждать второй части Final Fantasy VII Remake, к сожалению, пока неизвестно. В настоящий момент игра находится в "активной стадии разработки", поэтому вряд ли впереди ещё лет пять ожиданий. Скорее, года два-три.