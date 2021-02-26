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Ремейк Final Fantasy 7 перевыпустят на PS5 с новым сюжетным контентом

26 февраля 2021, 01:47
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Владельцы версии для PS4 смогут бесплатно обновится, однако сюжетное дополнение придётся докупать.

Кадр из Final Fantasy VII Remake
Кадр из Final Fantasy VII Remake / Square Enix

Во время сегодняшнего выпуска State of Play компания Sony анонсировала выход Final Fantasy VII Remake на консолях PlayStation 5, который будет выпущен под названием Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Новая версия получит усовершенствованную под новые стандарты графику, включая повышенное разрешение, улучшенное освещение, текстуры, эффекты тумана, и всё это с увеличенное частотой кадров до 60 FPS. Но на выбор будет два режима производительности.

Помимо визуальных улучшений, улучшенная версия содержит совершенно новый эпизод, позволяющий сыграть за воровку Юффи, а также представляющий нового персонажа по имени Сонон.

Релиз Final Fantasy VII Remake на PS5 состоится 10 июня 2021 года. Владельцы версии для PS4 смогут бесплатно обновится, однако сюжетное дополнение придётся докупать.

Final Fantasy VII Remake - трейлер PS5-версии

Ключевой арт новой главы Final Fantasy VII Remake Intergrade / Square Enix

Первая часть саги ремейка Final Fantasy VII вышла в апреле 2020-го только на PS4, где показала рекордные продажи для эксклюзива – спустя пару месяцев, правда, их побила The Last of Us: Part II. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Когда ждать второй части Final Fantasy VII Remake, к сожалению, пока неизвестно. В настоящий момент игра находится в "активной стадии разработки", поэтому вряд ли впереди ещё лет пять ожиданий. Скорее, года два-три.

Final Fantasy 7 Remake Final Fantasy
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