УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Создатели ремейка Final Fantasy VII уверены – вторая часть превзойдёт ожидания игроков

1 февраля 2021, 12:25

Вероятно, в продолжении стоит ждать изменений.

Кадр из Final Fantasy 7 Remake
Кадр из Final Fantasy 7 Remake / Square Enix

Соавторы ремейка Final Fantasy VII Ёсинори Китасэ и Наоки Хамагути дали интервью о горячо ожидаемой второй части предстоящей японской ролевой игры в рамках конференци CEDEC + Kyushu Online 2020.

В интервью разработчики обсудили структуру сюжета игры, а также рассказали о подходе к Final Fantasy VII Remake Part 2 и чем он будет отличаться от такового в оригинале.

По словам Хамагути, в оригинальной игре у игроков действительно не было даже представления о том, как всё будет выглядеть с точки зрения трущоб, но им удалось визуализировать это в ремейке. В продолжении разработчики хотят взять столько же деталей и позволить игрокам испытать то, что они испытали в Мидгаре в первой части, но с остальным миром. Хамагути не стал делиться другими подробностями, однако его коллега Китасэ отметил, что разработчики, как и в первой части, хотят создать игру, которая не только оправдает ожидания фанатов, но и превзойдёт их. Похоже, Square Enix планирует внедрить ещё больше нововведений, чем в Мидгаре.

Китасэ и Хамагути также рассказали, что во внутренней команде произошли некоторые интересные изменения. Хотя сотрудники, работавшие над ремейком, были фанатами оригинальной игры, команде, работавшей над сиквелом, понравился ремейк, и они хотели быть частью грядущей игры. Хамагути также пояснил, что его цель в сиквеле — ввести игроков в заблуждение, но в позитивном ключе.

Сейчас разработка второй части ремейка уже в активной стадии, и авторы хотят выпустить её как можно быстрее. Ранее в Сеть просочилась информация, что обновлённая версия первой части для PlayStation 5 также находится в разработке. О ней, возможно, будет объявлено 13 февраля.

Final Fantasy VII Remake в настоящее время доступна только на PlayStation 4. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Final Fantasy VII Remake - трейлер

Ранее стало известно, что за новую часть во вселенной "Звёздных войн" будет отвечать издательский дом Ubisoft. Непосредственно разработкой новой игры займется студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division. Сейчас производство находится на раннем этапе – студия занята набором новых сотрудников.

Что это будет за жанр, какой период во вселенной "Звёздных войн" затронет игра и когда она выйдет, пока не сообщается. Тайтл в свою очередь будет разрабатываться на революционном движке Snowdrop, на котором работают обе части The Division. Насколько оптимизированным в итоге выйдет проект, остается только гадать.

Что примечательно, это первая за восемь лет игра по "Звёздным войнам", разработкой которой занимается не Electronic Arts. В 2012 году EA заключила эксклюзивную сделку с Lucasfilm – контракт подписывали на 10 лет и он должен был закончиться в 2023 году, но, судя по всему, ситуация изменились. Как уточнили в Disney, EA продолжит делать игры по "Звёздным войнам", но игровое подразделение отныне может сотрудничать с другими разработчиками для создания игр по культовой вселенной.

Square Enix Final Fantasy 7 Remake Final Fantasy
Сейчас вы просматриваете новость «Создатели ремейка Final Fantasy VII уверены – вторая часть превзойдёт ожидания игроков». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Какой браузер лучше выбрать: сравниваем пять самых популярных вариантовКакой браузер лучше выбрать: сравниваем пять самых популярных вариантов Никакого секса для Киану: CD Projekt заблокировала популярный мод для Cyberpunk 2077Никакого секса для Киану: CD Projekt заблокировала популярный мод для Cyberpunk 2077 В Киеве открыли первое в Украине цифровое банковское отделение: как оно работаетВ Киеве открыли первое в Украине цифровое банковское отделение: как оно работает 10 полезных бесплатных программ для Windows, которые должны быть у каждого10 полезных бесплатных программ для Windows, которые должны быть у каждого Журналисты назвали самые страшные игры уходящего поколенияЖурналисты назвали самые страшные игры уходящего поколения
Следующий материал

Последние новости

12:44
Экс-вице-премьер РФ объяснил, почему Путин стал вором для россиян
12:33
Украина возобновила импорт электроэнергии из России Видео
12:26
"Разочарованы борьбой с коррупцией в Украине": в G7 сделали резкое заявление Видео
12:25
Создатели ремейка Final Fantasy VII уверены – вторая часть превзойдёт ожидания игроков Видео
12:22
В Кремле высказались о зверствах силовиков во время протестов в России Видео
Реклама
12:02
Охрана, отмена: голая Jerry Heil заинтриговала признанием
11:57
Омега -3: как распознать дефицит Видео
11:48
"Умножили на ноль": Зеленский заявил о предательстве из-за срыва Будапештского меморандума Видео
11:47
Запрет книг Булгакова и Акунина: что на самом деле произошло
11:36
Звезда Дизель шоу объяснил, как они попали на российское ТВ
11:22
Удар по адвокату Трампа: Зеленский предложил США помощь Видео
10:55
Ляшко объяснил, как записаться на прививку от COVID-19 Видео
10:47
Еще чуть-чуть: Минздрав озвучил даты приезда вакцины от COVID-19 в Украину Видео
10:45
В ВСУ оценили скандал с массовыми исками генералов к Минобороны Видео
10:34
Зеленский обратился к украинцам с просьбой Видео
10:30
"Огромная коррупция": эксперт объяснил, как украинская верхушка зарабатывает на бюджете Видео
10:14
Тарифы на газ, вакцинация и посылки: что изменится с 1 февраля Видео
10:06
Путин сыграл в русскую рулетку и проиграл мнение
10:02
Газ 104 – в Личный кабинет внесли важные изменения Видео
09:59
"Пещерный уровень": издатель объяснил суть скандала с запретом книги Булгакова в Украине Видео
Реклама
09:35
Зеленский рассказал о своих чувствах во время штурма Капитолия в США Видео
09:34
Сразу два украинских фильма претендуют на Оскар 2021
09:34
"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака Видео
09:33
Снег, гололед и сильный ветер: в каких регионах неделя началась с ударов стихии Видео
09:30
Зеленский обратился к Байдену с вопросом о НАТО и попросил помощи Видео
09:11
Светлана Лобода показала кольцо и заинтриговала признанием
08:52
Зеленский раскрыл подробности знаменитого телефонного разговора с Трампом Видео
08:37
Почему обрушение гривны в 2021-м неизбежно мнение
08:30
Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево" Видео
08:25
Коронавирус в Украине 1 февраля: число новых больных резко упало до уровня августа 2020 Видео
08:07
"Путина в *опу": россияне показали очередной "кулак" Кремлю, задержаны более 5000 человек Видео
07:44
Зеленский рассказал, почему Украина "стоит с протянутой рукой" за вакцинами от COVID-19 Видео
07:38
В Украине стартует регистрация на ВНО 2021 - полное расписание и все сроки Видео
07:13
"Вешают лапшу": эксперт объяснил, как Украина активно торгует с "ЛДНР" Видео
07:10
Зеленский объяснил, является ли Китай геополитической угрозой для Украины Видео
06:56
Зеленский попал в ту же ловушку, что и Ющенко мнение
06:33
От оттепели до морозов: астролог рассказал, какой будет погода в феврале
06:32
"Речь идет о жизни и смерти": Кравчук назвал главный вопрос для всеукраинского референдума
06:02
В моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-х Фото Видео
05:30
"Сакральная жертва" Кремля: эксперт оценил сценарий восстания в РФ из-за Навального Видео
Реклама
05:03
Как долго COVID-19 будет "кошмарить" Украину: медик дала прогноз Видео
04:26
Врачи рассказали, как заранее распознать болезнь почек Видео
03:50
В моде женские короткие стрижки шегги из 70-х и шапочка в стиле 60-х: фото Фото Видео
03:15
Возвращение Крыма и Донбасса: эксперт оценил шансы на победу Украины над Россией Видео
02:12
Какой чай полезнее всего для организма - ответ ученых Видео
01:39
Ученые нашли способ "отключить" коронавирус Видео
00:55
Эксперт объяснил, почему Лукашенко объявил о затяжных протестах в России Видео
00:19
Назван смертельно опасный гарнир
31 января, воскресенье
23:50
Самый модный и страстный маникюр на 14 февраля - фото Фото
23:35
Есть два сценария - Комаровский рассказал, что бывает при повторном заражении COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять