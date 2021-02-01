Создатели ремейка Final Fantasy VII уверены – вторая часть превзойдёт ожидания игроков

Кадр из Final Fantasy 7 Remake / Square Enix

Соавторы ремейка Final Fantasy VII Ёсинори Китасэ и Наоки Хамагути дали интервью о горячо ожидаемой второй части предстоящей японской ролевой игры в рамках конференци CEDEC + Kyushu Online 2020.

В интервью разработчики обсудили структуру сюжета игры, а также рассказали о подходе к Final Fantasy VII Remake Part 2 и чем он будет отличаться от такового в оригинале.

По словам Хамагути, в оригинальной игре у игроков действительно не было даже представления о том, как всё будет выглядеть с точки зрения трущоб, но им удалось визуализировать это в ремейке. В продолжении разработчики хотят взять столько же деталей и позволить игрокам испытать то, что они испытали в Мидгаре в первой части, но с остальным миром. Хамагути не стал делиться другими подробностями, однако его коллега Китасэ отметил, что разработчики, как и в первой части, хотят создать игру, которая не только оправдает ожидания фанатов, но и превзойдёт их. Похоже, Square Enix планирует внедрить ещё больше нововведений, чем в Мидгаре.

Китасэ и Хамагути также рассказали, что во внутренней команде произошли некоторые интересные изменения. Хотя сотрудники, работавшие над ремейком, были фанатами оригинальной игры, команде, работавшей над сиквелом, понравился ремейк, и они хотели быть частью грядущей игры. Хамагути также пояснил, что его цель в сиквеле — ввести игроков в заблуждение, но в позитивном ключе.

Сейчас разработка второй части ремейка уже в активной стадии, и авторы хотят выпустить её как можно быстрее. Ранее в Сеть просочилась информация, что обновлённая версия первой части для PlayStation 5 также находится в разработке. О ней, возможно, будет объявлено 13 февраля.

Final Fantasy VII Remake в настоящее время доступна только на PlayStation 4. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Final Fantasy VII Remake. Демо - бесплатно

Final Fantasy VII Remake - 1999 грн

Final Fantasy VII Remake. Цифровое издание - 2399 грн

Final Fantasy VII Remake - трейлер

Ранее стало известно, что за новую часть во вселенной "Звёздных войн" будет отвечать издательский дом Ubisoft. Непосредственно разработкой новой игры займется студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division. Сейчас производство находится на раннем этапе – студия занята набором новых сотрудников.

Что это будет за жанр, какой период во вселенной "Звёздных войн" затронет игра и когда она выйдет, пока не сообщается. Тайтл в свою очередь будет разрабатываться на революционном движке Snowdrop, на котором работают обе части The Division. Насколько оптимизированным в итоге выйдет проект, остается только гадать.

Что примечательно, это первая за восемь лет игра по "Звёздным войнам", разработкой которой занимается не Electronic Arts. В 2012 году EA заключила эксклюзивную сделку с Lucasfilm – контракт подписывали на 10 лет и он должен был закончиться в 2023 году, но, судя по всему, ситуация изменились. Как уточнили в Disney, EA продолжит делать игры по "Звёздным войнам", но игровое подразделение отныне может сотрудничать с другими разработчиками для создания игр по культовой вселенной.