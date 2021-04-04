Oddworld: Soulstorm – оголошено вимоги на ПК і фішки для PS5

Oddworld: Soulstorm - системні вимоги / EGS

Пригодницький екшн-платформер Oddworld: Soulstorm від колективу Oddworld Inhabitants вийде вже у вівторок, 6 квітня на ПК і консолях PlayStation.

З такої нагоди розробники представили системні вимоги гри, а також розповіли про деякі особливості версії для консолей PlayStation 5.

Остання підтримує особливості операційної системи консолі, завдяки чому гравці можуть отримувати підказки по проходженню і відеоролики з покроковими інструкціями прямо з меню – до того ж через картки можна вивчати "натяки". Скористатися такою допомогою гравці зможуть при наявності активної підписки PS Plus.

Також покупці Soulstorm на PlayStation 4 зможуть безплатно оновитися до версії для PlayStation 5, однак, через роздачу некстген-версії в PS Plus власники гри на PS5 не зможуть безплатно отримати версію для PS4.

Ну а для тих, надає перевагу грати на ПК, буде потрібно процесор Intel Quad Core з частотою 1,7 ГГц, Відеокарта NVIDIA GTX 670 і 8 GB оперативної пам'яті. У рекомендованих системних вимогах вказано Intel Quad Core з частотою 2,3 ГГц, Відеокарта NVIDIA GTX 970 і 16 GB оперативної пам'яті.

Oddworld: Soulstorm - системні вимоги

Мінімальний:

ОС — Windows 7 (64 біта);

Процесор — Intel з 4 ядрами на частоті 1,7 ГГц;

Відеокарта — NVIDIA GTX 670;

Оперативна пам'ять — 8 гігабайт.

Рекомендований:

ОС — Windows 10 (64 біта);

Процесор — Intel з 4 ядрами на частоті 2,3 ГГц;

Відеокарта — NVIDIA GTX 970;

Оперативна пам'ять — 16 гігабайт.

Oddworld: Soulstorm - трейлер

Oddworld: Soulstorm – це "більш похмура і зловісна" частина серії, яка розгортається відразу після подій Oddworld: New 'N' Tasty 2014. Гравців чекає друга глава в повісті про героїчні пригоди Ейба, де йому належить зіткнутися з новими проблемами, освоїти нові навички, а так само вступити в сутичку з новим противником.

Розробники заявляють, що це наймасштабніша гра, над якою вони коли-небудь працювали і обіцяють величезний світ й гідну графіку.