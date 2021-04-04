Oddworld: Soulstorm – объявлены требования на ПК и фишки для PS5

Oddworld: Soulstorm - системные требования / EGS

Приключенческий экшн-платформер Oddworld: Soulstorm от коллектива Oddworld Inhabitants выйдет уже во вторник, 6 апреля на ПК и консолях PlayStation.

По такому случаю разработчики представили системные требования игры, а также рассказали о некоторых особенностях версии для консолей PlayStation 5.

Последняя поддерживает особенности операционной системы консоли, благодаря чему игроки могут получать подсказки по прохождению и видеоролики с пошаговыми инструкциями прямо из меню – вдобавок через карточки можно изучать "намёки". Воспользоваться такой помощью игроки смогут при наличии активной подписки PS Plus.

Также покупатели Soulstorm на PlayStation 4 смогут бесплатно обновиться до версии для PlayStation 5, однако из-за раздачи некстген-версии в PS Plus владельцы игры на PS5 не смогут бесплатно получить версию для PS4.

Ну а для тех, кто предпочитает играть на ПК, потребуется процессор Intel Quad Core с частотой 1,7 ГГц, видеокарта NVIDIA GTX 670 и 8 GB оперативной памяти. В рекомендованных системных требованиях указан Intel Quad Core с частотой 2,3 ГГц, видеокарта NVIDIA GTX 970 и 16 GB оперативной памяти.

Oddworld: Soulstorm - системные требования

Минимальные:

ОС — Windows 7 (64 бита);

Процессор — Intel с 4 ядрами на частоте 1,7 ГГц;

Видеокарта — NVIDIA GTX 670;

Оперативная память — 8 гигабайт.

Рекомендуемые:

ОС — Windows 10 (64 бита);

Процессор — Intel с 4 ядрами на частоте 2,3 ГГц;

Видеокарта — NVIDIA GTX 970;

Оперативная память — 16 гигабайт.

Oddworld: Soulstorm - трейлер

Oddworld: Soulstorm – это "более мрачная и зловещая" часть серии, которая разворачиваться сразу после событий Oddworld: New ‘N’ Tasty 2014. Игроков ждет вторая глава в повести о героических приключениях Эйба, где ему предстоит столкнуться с новыми проблемами, освоить новые навыки, а так же вступить в схватку с новым противником.

Разработчики заявляют, что это самая масштабная игра, над которой они когда-либо работали и обещают огромный мир и достойную графику.