Sony бесплатно раздаст владельцам PS4 байкерский экшен Days Gone

Раскрыты бесплатные игры PS Plus за апрель 2021 / Sony

Компания Sony назвала апрельскую подборку игр для подписчиков сервиса PS Plus, куда вошли три игры – одна для PS5 и две для PS4. Раздача продлится с 6 апреля по 4 мая, а подборку на май представят 28 апреля.

По уже сложившейся традиции, подписчики PS Plus на PS5 получат игру одновременно с её релизом: аркадный платформер Oddworld: Soulstorm выходит 6 апреля на PS5, PS4 и ПК.

Итак, с 6 апреля подписчики PS Plus получат:

Oddworld: Soulstorm (PS5) – одновременно с релизом;

Days Gone (PS4);

Zombie Army 4: Dead War (PS4).

Игры для PS4 благодаря обратной совместимости запускаются на PlayStation 5, а Days Gone и вовсе работает при 60 кадрах в секунду (на PS4 и PS4 Pro при 30 FPS). Владельцы PS5 с подпиской, правда, получили "Жизнь после" ещё в ноябре через PS Plus Collection.

Напомним, что позже этой весной Days Gone доедет и до ПК, а вслед за ним и другие игры PlayStation. Та же участь ранее постигла Death Stranding, Horizon Zero Dawn, Detroit: Become Human и многие другие известные хиты.

О каких конкретно тайтлах идет речь, пока неизвестно, но мы знаем, что скоро истечет эксклюзивность Final Fantasy VII Remake, ну а директор разработки God of War уже не раз намекал, что хотел бы видеть свою игру и на компьютерах. Предполагаем, что таким образом Sony планируют, в том числе рекламировать сиквелы по некоторым ключевым франшизам.