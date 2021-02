Sony бесплатно раздаст владельцам PS4 ремейк Final Fantasy VII

Подписчиков PS Plus приятно порадуют в марте / Final Fantasy VII Remake

Компания Sony назвала мартовскую подборку игр для подписчиков сервиса PS Plus, куда вошли сразу 4 игры – бонусной стал VR-шутер Farpoint, созданный эксклюзивно для PlayStation VR.

По уже сложившейся традиции, подписчики PS Plus на PS5 получат игру одновременно с её релизом: необычная головоломка Maquette выходит 2-го марта на PS5, PS4 и ПК. Подобное повторится и в апреле, когда одновременно с релизом приключенческого платформера Oddworld: Soulstorm игру раздадут на PS5.

Итак, со 2 марта подписчики PS Plus получат:

Final Fantasy VII Remake (для PS4 без возможности апгрейда до PS5);

Maquette (PS5);

Remnant from the Ashes (PS4);

Farpoint (PS VR).

Помимо ежемесячных игр в рамках PS Plus, все владельцы PlayStation 4 и 5 в марте бесплатно получат высокооцененный платформер Ratchet & Clank 2016 года выпуска. Кроме того, в марте Sony в рамках акции предоставит специальные предложения на подписку аниме-сервисов Funimation и Wakanim: помимо стандартной бесплатной 14-дневной пробной подписки, новые пользователи получат 90 дней доступа к сервису бесплатно.

Напомним, что вчера в рамках онлайн-презентации State of Play состоялся анонс обновлённой версии Final Fantasy VII Remake с подзаголовком Intergrad. Апгрейд для текущих владельцев Final Fantasy VII Remake до PS5-версии будет бесплатным. Почему возможности обновиться не будет у тех игроков, которые заберут ремейк во время раздачи, неясно.

Первая часть саги ремейка Final Fantasy VII вышла в апреле 2020-го только на PS4, где показала рекордные продажи для эксклюзива – спустя пару месяцев, правда, их побила The Last of Us: Part II. Когда ждать второй части Final Fantasy VII Remake, к сожалению, пока неизвестно. В настоящий момент игра находится в "активной стадии разработки", поэтому вряд ли впереди ещё лет пять ожиданий. Скорее, года два-три.