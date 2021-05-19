"Один маленький крок для людини": відбувся довгоочікуваний реліз Elite Dangerous: Odyssey

Вийшла Elite Dangerous: Odyssey / Frontier Developments

Масштабне доповнення "Одіссея" до космічного симулятора Elite Dangerous добирається до повноцінного релізу, і на честь цього розробники зі студії Frontier Developments опублікували фінальний трейлер DLC.

Людські кроки згадані не випадково: в Odyssey гравці дійсно зможуть досліджувати планети на своїх двох, нарешті отримавши можливість вибиратися зі своїх зорельотів. І творці доповнення обіцяють масу відкриттів і небезпек.

Крім того, в космосім додали кооперативний режим на трьох, а також місії, зосереджені на боях. Є і рейди, а також PvP-сутички 12 на 12 в спеціальних зонах. Завдання обіцяють найрізноманітніші – від потайних проникнень до повноцінних битв у відкриту. За словами команди розробників, перед нами "найамбітніше з коли-небудь випущених доповнень для Elite Dangerous".

Втім, попри ваше бажання зануритися в один із зорельотів, зараз сервера Elite Dangerous працюють нестабільно у багатьох гравців може не вийти увійти в гру. На цей момент ви, як і раніше, можете скористатися попереднім замовленням гри в Steam, Epic Games Store і Frontier Store і отримати бонус при старті у вигляді ексклюзивного вигляду комбінезона першопроходець (Pioneer).

Релізний трейлер Elite Dangerous: Odyssey

Крім нової частини Resident Evil і перевидання трилогії Mass Effect, раніше в цьому місяці відбувся реліз фентезійного мережевого бойовика Hood: Outlaws & Legends, в якому гравцям належить зануритися в образ благородних розбійників.

Розробники роблять акцент на реалістичних ігрових механіках, а тому важкі скрині з нагородою доводиться тягати вручну, а кількість патронів і витратних матеріалів – строго обмежена. У кооперативному екшені можна буде вибрати персонажа з чотирьох доступних класів, які допоможуть зробити все безшумно або піти напролом, скориставшись грубою силою. Hood: Outlaws & Legends можна придбати як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК.