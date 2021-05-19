"Один маленький шаг для человека": состоялся долгожданный релиз Elite Dangerous: Odyssey

Вышла Elite Dangerous: Odyssey / Frontier Developments

Масштабное дополнение "Одиссея" к космическому симулятору Elite Dangerous добирается до полноценного релиза, и в честь этого разработчики из студии Frontier Developments опубликовали финальный трейлер DLC.

Человеческие шаги упомянуты не случайно: в Odyssey игроки действительно смогут исследовать планеты на своих двух, наконец получив возможность выбираться из своих звездолётов. И создатели дополнения обещают массу открытий и опасностей.

Кроме того, в космосим добавили кооперативный режим на троих, а также миссии, сосредоточенные на сражениях. Есть и рейды, а также PvP-схватки 12 на 12 в специальных зонах. Задания обещают самые разнообразные – от скрытных проникновений до полноценных сражений в открытую. По словам команды разработчиков, перед нами "самое амбициозное из когда-либо выпущенных дополнений для Elite Dangerous".

Впрочем, несмотря на ваше желание поиграть, сейчас сервера Elite Dangerous работают нестабильно – у многих игроков может не получиться войти в игру. В настоящий момент вы по-прежнему можете воспользоваться предзаказом игры в Steam, Epic Games Store и Frontier Store и получить бонус при старте в виде эксклюзивного облика комбинезона Первопроходец (Pioneer).

Релизный трейлер Elite Dangerous: Odyssey

Помимо новой части Resident Evil и переиздания трилогии Mass Effect, ранее в этом месяце состоялся релиз фэнтезийного сетевого боевика Hood: Outlaws & Legends, в котором игрокам предстоит окунуться в образ благородных разбойников.

Разработчики делают акцент на реалистичных игровых механиках, а поэтому тяжёлые сундуки с наградой приходится таскать вручную, а количество патронов и расходников – строго ограничено. В кооперативном экшене можно будет выбрать персонажа из четырёх доступных классов, которые помогут сделать всё бесшумно или пойти напролом, воспользовавшись грубой силой. Hood: Outlaws & Legends можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.