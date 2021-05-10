Новый взгляд на историю о Робине Гуде – вышла игра Hood: Outlaws & Legends

Состоялся релиз Hood: Outlaws & Legends / Sumo Digital

Фэнтезийный сетевой боевик Hood: Outlaws & Legends добирается до полноценного релиза, и в честь этого разработчики из студии Sumo Digital опубликовали финальный трейлер игры.

В игре нам дадут возможность окунуться в образ благородных разбойников. Геймеры будут грабить богачей и соревноваться за место среди легенд, а также влияние в бесконтрольном государстве.

Разработчики делают акцент на реалистичных игровых механиках, а поэтому тяжёлые сундуки с наградой приходится таскать вручную, а количество патронов и расходников – строго ограничено. В кооперативном экшене можно будет выбрать персонажа из четырёх доступных классов, каждый из которых обладает уникальным набором навыков, которые помогут сделать всё бесшумно или пойти напролом, воспользовавшись грубой силой.

Помимо этого, разработчики обещают новые режимы, героев, карты, события и косметические предметы. На первый год уже запланированы 4 сезона. Hood: Outlaws & Legends можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

PS Store — 999 грн

Microsoft Store — 849 грн

Steam — 449 грн

EGS — 449 грн

В Steam, к слову, игра обосновалась на второй позиции в топ-10 чарта на прошлой неделе. Также ранее разработчики поделились системными требованиями – можете узнать, пойдёт ли игра на вашем PC.

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