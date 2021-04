"Одна з найкращих ігор 2021" – з'явилися огляди It Takes Two

Критики в захваті від It Takes Two / Юсеф Фарес

Вчора спало ембарго на публікацію оглядів It Takes Two – наступної вибухової пригоди студії Юсефа Фареса, який створив A Way Out і Brothers: A Tale of Two Sons.

Критики й звичайні геймери в захваті від гри та ставлять їй дуже високі бали. Середній бал на агрегаторі Metacritic варіюється від 84 до 90, в залежності від платформи, а деякі навіть встигли охрестити гру однією з найкращих, випущених в цьому році.

Гра розповідає про Коді та Мей, у яких за довгі роки заміжжя зіпсувалися відносини. Їх дочка не хоче, щоб батьки розлучилися, і перетворює їх на ляльок. Вони потрапляють в чарівний світ, де їм належить впоратися з кризою. Пригодницький платформер заточений виключно під кооперативне проходження, а кожен рівень буде унікальним і запропонує гравцям нові ігрові механіки.

Гру можна проходити на одному пристрої або в онлайн-режимі It Takes Two стартує вже завтра, 26 березня на ПК (Steam, Origin), PlayStation і Xbox. Для гри удвох достатньо однієї копії – в комплекті йде пропуск для напарника.

Трейлер It Takes Two

Раніше стало відомо, що канадська студія-розробник EA Motive взялася за відомий бренд видавця – можливо, за Dead Space, фанати якої вже не перший рік штурмують соцмережі видавця в надії хоча б на ремастер культової науково-фантастичної трилогії.

Серед інших кандидатів – Mirror's Edge і SSX. Обидві франшизи отримали хорошу пресу і примудрилися полюбитися навіть тим геймерам, які раніше обходили стороною продукцію Electronic Arts. Серед інших відомих брендів ЕА варто відзначити Command and Conquer, Medal of Honor і Burnout, але на стратегію і перегони від Motive навряд чи варто розраховувати.