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Величезний мод Morrowind Rebirth для TES III отримав свіже оновлення

28 березня 2021, 17:20

У 2017-му році Rebirth назвали однією з найкращих модифікацій на ModDB.

Morrowind Rebirth
Глобальний мод Morrowind Rebirth оновився до версії 5.4 / Bethesda

Автор мода Morrowind Rebirth покращує стареньку The Elder Scrolls: Morrowind багато років, а нещодавно до неї вийшло оновлення 5.4, яке внесло безліч змін і поліпшень в модифікацію.

Цей мод повністю переробляє оригінальну гру – покращує графіку, геймплей і левелдизайн, виправляє баги і підвищує деталізацію. У 2017 році Rebirth назвали однією з найкращих модифікацій на ModDB.

У свіжому оновленні автор під псевдонімом trancemaster_1988 додав нових NPC, броню, зброю, істот, артефакти і навіть можливість купувати будинки, як в Skyrim. При цьому, на відміну від Skywind, в якому гру переносять на движок Skyrim, тут движок залишився колишній, олдовий.

Завтра моду виповнюється вже 10 років, на честь цього і виходить велике оновлення. При цьому автор не збирається його закидати, тому скоро вийде ще більше оновлень, поліруючи й так прекрасну гру. Чим не привід перепройти?

Завантажити мод можна тут: завантажити Morrowind Rebirth 5.4.

Morrowind Rebirth - трейлер версії 5.0, яка вийшла в травні 2019 року

Раніше ми повідомляли, що автори глобального мода для Skyrim приступили до створення самостійної комерційної гри.

Enderal: Forgotten Stories – один з найпопулярніших глобальних модів на Скайрім, який навіть через 10 років після релізу не перестає бути ласим шматочком для вигадливих моддерів.

The Elder Scrolls
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