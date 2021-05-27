OPPO презентувала шосте покоління смартфонів серії Reno

OPPO представила Reno 6 / Reuters

Компанія OPPO офіційно презентувала шосте покоління смартфонів дизайнерської серії Reno. Як і пів року тому, в нього увійшли три моделі: базова Reno 6, просунута Reno 6 Pro і топова Reno 6 Pro+.

Найцікавішою виявилася молодша з оновленим дизайном – вона має плоскі грані в стилі останніх смартфонів Apple і дисплей без заокруглень:

Reno 6 отримав 6.4-дюймову AMOLED-матрицю з плоским склом і роздільною здатністю 2400х1080 точок. Фронтальна камера на 32 Мп врізана в лівий кут, а сканер пальця інтегрований в нижню область. Новинка працює на базі анонсованого пару тижнів тому чипсета MediaTek Dimensity 900 і живиться від акумулятора місткістю 4300 мАг зі швидкою 65-ватною зарядкою.

OPPO Reno6 / OPPO

Що стосується Reno 6 Pro і 6 Pro+, то зовні вони не відрізняються від своїх попередників і за характеристиками один на одного схожі. У обох 6.55-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою 90 Гц і округленим на бічні грані склом.

У Reno 6 Pro поставили чіп MediaTek Dimensity 1200, а набір камер буде таким: 64+8+2+2 Мп з широким кутом, макро і боке. У Reno 6 Pr + більш потужний процесор Snapdragon 870 і інший набір сенсорів – тут кастомний датчик Sony IMX766 з роздільною здатністю 50 Мп, телеоб'єктивом на 13 Мп для знімання з зумом, шириком на 16 Мп і датчиком 2 Мп для боке.

OPPO Reno6 Pro / OPPO

Всі три смартфони працюють на базі Android 11 з фірмовою оболонкою Color OS 11.3 і поставляються у двох конфігураціях пам'яті: 8/128 і 12/256 ГБ. Найтоповіший OPPO Reno6 Pro+ представлений в блакитному і сірому забарвленні, а базова версія і "прошка", окрім зазначених, доповнений другим градієнтним рішенням.

Ціни на рідному ринку наступні:

OPPO Reno6:

8+128 ГБ-2799 юанів (12 099 грн)

12+256 ГБ-3199 юанів (13 799 грн)

OPPO Reno6 Pro:

8+128 ГБ-3499 юанів (15 099 грн)

12+256 ГБ-3799 юанів (16 399 грн)

OPPO Reno6 Pro+:

8+128 ГБ-3999 юанів (17 299 грн)

12+256 ГБ — 4499 юанів (19 499)

OPPO Reno6 Pro+ / OPPO

Раніше цього місяця Oppo презентувала бездротові мітки з підтримкою технології Ultra Wideband – така ж використовується в AirTag від Apple. Щоправда, призначені вони не для пошуку речей, а для управління системами "розумного" будинку.

У OPPO кажуть, що технологія працює на дистанції до 15 метрів з сантиметровою точністю – спасибі UWB. Заряджаються через роз'єм USB Type-C і вміють примагнічуватися до чохла. Вартість і дата старту продажів як міток, так і відповідного до нього чохла, в компанії повинні оголосити трохи пізніше.