OPPO представила шестое поколение смартфонов серии Reno

OPPO представила Reno 6 / Reuters

Компания OPPO официально представила шестое поколение смартфонов дизайнерской серии Reno. Как и полгода назад, в него вошли три модели: базовая Reno 6, продвинутая Reno 6 Pro и топовая Reno 6 Pro+.

Самой интересной оказалась младшая с обновленным дизайном – она имеет плоские грани в стиле последних смартфонов Apple и дисплей без закруглений:

Reno 6 получил 6.4-дюймовую AMOLED-матрицу с плоским стеклом и разрешением 2400×1080 точек. Фронтальная камера на 32 Мп врезана в левый угол, а сканер пальца интегрирован в нижнюю область.&Новинка работает на базе представленного пару недель назад чипсета MediaTek Dimensity 900 и питается от аккумулятора емкостью 4300 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой.

OPPO Reno6 / OPPO

Что касается Reno 6 Pro и 6 Pro+, то внешне они не отличаются от своих предшественников и по характеристикам друг на друга похожи. У обоих 6.55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц и скруглённым на боковые грани стеклом.

В Reno 6 Pro поставили чип MediaTek Dimensity 1200, а набор камер будет таким: 64+8+2+2 Мп с широким углом, макро и боке. У Reno 6 Pro+ более мощный процессор Snapdragon 870 и другой набор сенсоров – здесь кастомный датчик Sony IMX766 с разрешениемна 50 Мп, телеобъективом на 13 Мп для съемки с зумом, шириком на 16 Мп и датчиком 2 Мп для боке.

OPPO Reno6 Pro / OPPO

Все три смартфона работают на базе Android 11 с фирменой оболочкой Color OS 11.3 и поставляются в двух конфигурациях памяти: 8/128 и 12/256 ГБ. Самый топовый OPPO Reno6 Pro+ представлен в голубой и серой расцветке, а базовая версия и "прошка", помимо указанных, дополнен вторым градиентным решением.

Цены на родном рынке следующие:

OPPO Reno6:

8+128 ГБ — 2799 юаней (12 099 грн)

12+256 ГБ — 3199 юаней (13 799 грн)

OPPO Reno6 Pro:

8+128 ГБ — 3499 юаней (15 099 грн)

12+256 ГБ — 3799 юаней (16 399 грн)

OPPO Reno6 Pro+:

8+128 ГБ — 3999 юаней (17 299 грн)

12+256 ГБ — 4499 юаней (19 499)

OPPO Reno6 Pro+ / OPPO

Ранее в этом месяце Oppo представила беспроводные метки с поддержкой технологии Ultra Wideband – такая же используется в AirTag от Apple. Правда, предназначены они не для поиска вещей, а для управления системами "умного" дома.

В OPPO говорят, что технология работает на дистанции до 15 метров с сантиметровой точностью – спасибо UWB. Заряжаются через разъём USB Type-C и умеют примагничиваться к чехлу. Стоимость и дата старта продаж как меток, так и подходящего к нему чехла, в компании должны объявить чуть позже.