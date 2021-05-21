OPPO готовит Reno6 c плоскими гранями в стиле последних Айфонов

Качественные изображения Oppo Reno6 / Reuters

За неделю до презентации в Сети появились качественные изображения всех трех смартфонов серии OPPO Reno6, следом за которыми компания опубликовала и видеотизер.

Если Reno6 Pro и 6 Pro+ мало чем отличаются от своих предшественников, которые были выпущены всего полгода назад, то базовая модель выглядит интереснее – она имеет плоские грани в стиле последних смартфонов Apple и дисплей без закруглений:

По имеющейся информации, все три смартфона получат AMOLED-матрицы с частотой 90 Гц и быструю 65-ваттную зарядку. В Reno6 Pro и 6 Pro+ установят 6.57-дюймовые экраны с разрешением Full HD+, а у младшего Reno6 диагональ окажется чуть меньше, но точной информации о ней нет.

Reno6 Pro / OPPO

В основу Reno6 Pro ляжет процессор MediaTek Dimensity 1200, а набор камер будет таким: 64+8+2+2 Мп с широким углом, макро и боке. Информации о сенсорах базового Reno6 нет, но известно, что он будет построен на базе процессора MediaTek Dimensity 900. Они предлагают в основном одинаковый уровень производительности, но Dimensity 1200, вероятно, будет более энергоэффективной SoC из-за своей 6-нм архитектуры.

Reno6 Pro+ / OPPO

Самый топовый OPPO Reno6 Pro+ оснастят процессором Snapdragon 870 и четырьмя основными камерами с кастомным сенсором Sony IMX766 на 50 Мп, телеобъективом на 13 Мп для съемки с зумом, шириком на 16 Мп и датчиком 2 Мп для боке. Смартфоны должны получить 8–12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Презентация новинок в Китае запланирована на 27 мая. Остальные характеристики и цены станут известны уже после нее.

Ранее в этом месяце Oppo представила беспроводные метки с поддержкой технологии Ultra Wideband – такая же используется в AirTag от Apple. Правда, предназначены они не для поиска вещей, а для управления системами "умного" дома.

В OPPO говорят, что технология работает на дистанции до 15 метров с сантиметровой точностью – спасибо UWB. Заряжаются через разъём USB Type-C и умеют примагничиваться к чехлу. Стоимость и дата старта продаж как меток, так и подходящего к нему чехла, в компании должны объявить чуть позже.