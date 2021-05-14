Oppo представила беспроводные метки – аналог AirTag от Apple

Oppo представила беспроводные метки / Gizmochina

Oppo представила беспроводные метки с поддержкой технологии Ultra Wideband – такая же используется в AirTag от Apple. Правда, предназначены они не для поиска вещей, а для управления системами "умного" дома.

Активировать их можно при помощи чехла One Touch Phone Case со встроенным UWB-чипом. Вероятно, решение временное, поскольку в смартфонах OPPO такого пока нет.

Управление устройствами с метками будет очень красивым: достаточно навести смартфон, на устройство, которым нужно управлять, например, на робот-пылесос, и дважды постучать по тыльной стороне чехла, а тот начнет убираться.

Метки работают в трех режимах:

включение и отключение устройства;

запуск приложения, связанного с необходимым прибором для быстрой настройки дополнительных параметров;

работа с прочими заранее настроенными пользователем сценариями.

В OPPO говорят, что технология работает на дистанции до 15 метров с сантиметровой точностью – спасибо UWB. Заряжаются через разъём USB Type-C и умеют примагничиваться к чехлу. Стоимость и дата старта продаж как меток, так и подходящего к нему чехла, в компании должны объявить чуть позже.

Отметим, что Ultra Wideband в Украине не работает из-за ограничения силовых структур. Сейчас Apple проводит тесты с целью доказать, что задействованные частоты никому не помешают.

Напомним, на весенней презентации компания Apple представила AirTag – это маленький круглый гаджет с Bluetooth и сверхширокополосными радиочипами, с помощью которой можно будет найти любую вещь: смартфон, ключи или автомобиль на парковке.