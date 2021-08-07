Опубліковано рейтинг найкращих Android-смартфонів з точки зору ціна-якість

Переміг Xiaomi Mi 11 Lite / Xiaomi

Популярний сервіс тестування продуктивності пристроїв AnTuTu, який зазвичай використовується для перевірки роботи смартфонів і планшетів, оновив рейтинг найвигідніших смартфонів станом на липень 2021 року.

AnTuTu провів дослідження ринку Android-смартфонів, щоб визначити, апарати яких виробників є найкращими за ціною/якістю. Якщо ви не стежите за ринком смартфонів постійно, то для вас це може бути корисно при виборі нового пристрою.

Найкращі серед доступних смартфонів – Xiaomi Mi 11 Lite і Honor 50 Pro

Лідером липневого рейтингу Android-смартфонів стала 5G-версія Xiaomi Mi11 Lite, оснащена пам'яттю об'ємом 8/128 ГБ. Пристрій позиціонується як спрощена версія флагмана Mi 11 і володіє тонким і легким корпусом з дуже привабливим дизайном. Срібну медаль отримав Honor 50 Pro (8/256 ГБ), а бронзову – його базова модифікація (8/256 ГБ).

У десятку найкращих Android-смартфонів з точки зору ціна-якість також потрапили:

OPPO Reno6 5G з процесором Dimensity 900

з процесором Dimensity 900 Redmi 10X 5G (Dimensity 820)

(Dimensity 820) realme Q3 Pro , OPPO K9 5G і iQOO Z3 з чіпами Snapdragon 768G

, і з чіпами Snapdragon 768G останні рядки рейтингу зайняли моделі HUAWEI nova 8 Pro і nova 8 ,

Найкрутіші за ціною/якістю смартфони 2021 року / AnTuTu

Раніше Главред повідомляв про старт продажів в Україні розумної захисної маски LG PuriCare, яка набула великої популярності в період пандемії COVID-19.

Пристрій призначений як альтернатива саморобним і одноразовим маскам, які в період коронавірусу стали мегапопулярними. Купити маску можна в магазинах Партнерів: "Алло", "Ельдорадо", "Фокстрот", та інших за ціною 6999 грн.